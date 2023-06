Alex Fischer - Mit Dividenden um die Welt - Wie ist es, finanziell frei zu sein?

Mit Dividenden um die Welt

„Alles was wir besitzen passt in drei Reisetaschen und drei Rucksäcke – in Summe knapp 100 Kilogramm. Unsere Arbeitswelt steckt in zwei Notebooks und unsere Investments liegen auf Online-Depots. Unser Leben lässt sich am besten mit wenigen Worten beschreiben: Minimalismus aber kein Frugalismus, Ortsunabhängigkeit, passives Einkommen, Freilerner, Aktionäre, Dividenden.“

Dieses Zitat stammt von unserem aktuellen Podcast-Gast Alex „Dividenden“ Fischer. Alex ist einer der am längsten aktiven deutschen Finanz-Blogger. Auf seinem Blog „Reich-mit-Plan“ schreibt er seit April 2009 über seinen Weg und seine eigens entwickelte Dividendenstrategie.

Unter anderem diese Strategie ermöglichte es Alex Fischer im Jahr 2018 sein altes Leben hinter sich zu lassen. Gemeinsam mit seiner Familie fasste er den Entschluss Deutschland zu verlassen, um die Welt zu bereisen. Nach einigen Jahren auf Reisen, haben sie sich nun in Thailand niedergelassen.

Finanzielle Freiheit durch passives Einkommen

Das besonders spannende dabei: Alex muss für seinen Lebensunterhalt kaum noch arbeiten. Im Podcast erzählt er uns, dass er maximal zwei bis drei Stunden pro Tag in seine Arbeit investiert. Möglich machen ihm dies seine verschiedenen Einkommensströme, die er sich über die Jahre hinweg aufgebaut hat: Von Online-Projekten über Bücher hinzu Dividendenzahlzungen.

19,7% p.a. mit Dividendenaktien

Für letzteren Punkt hat Alex Fischer sogar eine eigene Dividendenstrategie entwickelt, mit der er gezielt versucht Schwächephasen am Markt auszunutzen und so seine Rendite zu maximieren. Seit dem 1. Januar 2016 kann er durch diese Strategie auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von 19,7% blicken. Im Podcast erklärt er, was seine Strategie so erfolgreich macht und wie er dafür genau vorgeht.

