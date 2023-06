BIOGEN - Biotech-Aktie gefragt! Expertenpanel empfiehlt Zulassung von Alzheimermedikament

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 308,880 $ (Nasdaq)

Die Biogen-Aktie war am Freitag ausgesetzt. Der Grund: Ein von der US-Arzneimittelbehörde beauftragtes Expertenpanel wurde zu Biogens Alzheimermedikament befragt. Es ging um eine vollständige Zulassung des Alzheimermedikaments Leqembi, das im Januar bereits im Zuge eines beschleunigten Zulassungsverfahrens grünes Licht seitens der FDA bekommen hatte. Das Resultat liegt inzwischen vor, die Biogen-Aktie reagiert freundlich.

Mit 6:0 Stimmen sprachen sich die Experten klar für eine vollständige Zulassung von Leqembi aus. In der Regel folgt die FDA diesem Rat. Nach einer vollständigen Zulassung läge der Ball bei den Krankenkassen. Sie müssen entscheiden, inwieweit sie die Kosten der Behandlung auch übernehmen. Das ist insofern interessant, als dass es immer noch große Bedenken bezüglich der Sicherheit von Leqembi gibt. Biogen hat zudem bereits eine bewegte Geschichte mit dem Alzheimermedikament Aduhelm hinter sich.

Trading-Specials der comdirect im Juni:

Handelt diesen Monat Derivate von Société Générale im außerbörslichen Handel ohne Orderentgelte ab 1.000 EURO Ordervolumen.

Hier gibts weitere Infos!

Außerdem handelt ihr dauerhaft Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen von Morgan Stanley ohne Börsenentgelte im börslichen Handel an der Börse Stuttgart. Hier gibts alles Wissenswerte dazu!

In einer äußerst fragwürdigen Entscheidung hatte die FDA Aduhelm im Frühjahr 2021 auch gegen den Ratschlag eines Expertenpanels zugelassen. Die Krankenkassen in den USA weigerten sich aber, die Kosten für die Behandlung zu übernehmen. In der Konsequenz wurde Aduhelm von Ärzten kaum verschrieben, das Medikament floppte.

Analysten sehen für Leqembi allerdings eine rosigere Zukunft. Das Medikament soll vor allen Dingen bei Patienten eingesetzt werden, die an Alzheimer in einem frühen Stadium erkrankt sind. Als Preis für die Behandlung werden jährlich 26.500 USD veranschlagt. Analysten schätzen das Umsatzpotenzial von Leqembi auf 3,0 bis 4,6 Mrd. USD im Jahr 2028. Das Medikament wurde in Kooperation mit dem japanischen Partner Eisai entwickelt.

Fazit: Biogen benötigt dringend neue Umsatzbringer. Denn Umsatz und Gewinn schrumpfen seit Jahren. Bislang sind die Analystenschätzungen auch für die kommenden Jahre sehr verhalten. Es werden ab 2024 Gewinnwachstumsraten im hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Bereich in Aussicht gestellt. Eventuell liegt dort positives Überraschungspotenzial. Technisch gesehen ist der Aufwärtstrend der Aktie voll intakt.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 10,17 9,61 9,39 Ergebnis je Aktie in USD 17,67 15,45 16,38 KGV 17 20 19 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Biogen-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)