PAYPAL - Hoch geflogen, tief gefallen und jetzt?

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 63,490 $ (Nasdaq)

Die PayPal-Aktie markierte am 26. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 310,16 USD und musste danach einen rasanten Absturz auf 67,58 USD hinnehmen. Nach diesem Tief vom 30. Juni 2022 kam es zu einem Bodenbildungsversuch, der fast 1 Jahr dauerte. Am 09. Mai fiel die Aktie aber unter 67,58 USD zurück und beendete damit den Bodenbildungsversuch erfolglos.

Nach einem Tief bei 58,95 USD kam es zuletzt zu einer kleinen Erholung, wobei die zweite Hälfte der letzten Woche schon wieder von leichten Abgaben geprägt war.

Die Erholung in der PayPal-Aktie kann trotzdem noch ein wenig andauern. Ein Anstieg gen 67,58 USD oder sogar an die Unterkante des Gaps vom 09. Mai bei 69,68 USD wäre möglich. Danach ist aber nach aktuellem Stand mit weiteren Abgaben in Richtung 55,20 USD und sogar 45,04 USD, womit ein Aufwärtsgap aus dem Juli 2017 geschlossen werden würde, zu rechnen.

Ein Ausbruch über das Gap vom 09. Mai, also über 74,91 USD würde zu einer gewissen Verbesserung des Chartbildes führen. Im Idealfall könnte die Aktie dann in Richtung 103,03 USD und damit an das Hoch des Bodenbildungsversuchs ansteigen.

Fazit: Die Aktie von PayPal ist aus charttechnischer Sicht aktuell kein Kaufkandidat für eine mittelfristige oder gar langfristige Investition. Nach einer kurzen Erholung droht nämlich ein weiterer deutlicher Abwärtsschub.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)