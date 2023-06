Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023 Empfehlung: Halten seit: 13.06.2023 Kursziel: 2,85 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.04.2023, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen Stabiles EPS im ersten Quartal 2023 Nach dem außergewöhnlichen Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres, an dem die Anteilseigner mit einer Rekorddividende in Höhe von satten 3,20 Euro je Aktie beteiligt wurden, fielen die Zahlen der 3U HOLDING AG zum ersten Quartal 2023 relativ unspektakulär aus. Dies sollte jedoch nicht über die in allen drei Segmenten vorhandenen Potenziale und Perspektiven hinwegtäuschen. So wird im Segment ITK durch den weiteren Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds der Managed Services der Anteil margenstarker wiederkehrender Erlöse bei gleichzeitigen internen Effizienzverbesserungen weiter erhöht. Zudem steht hier auch anorganisches Wachstum durch Zukäufe von Wettbewerbern und/oder Kundenstämmen auf der Agenda. Im Segment Erneuerbare Energien liegt ein Fokus aktuell auf dem Repowering-Projekt beim Windpark Langendorf, in dessen Rahmen dort die Nennleistung ab Mitte 2025 nahezu verdoppelt und der durchschnittliche jährliche Stromertrag sogar verdreifacht werden soll. Zudem werden auch bei den anderen beiden Windparks Klostermoor und Roge Möglichkeiten zum Repowering geprüft. Darüber hinaus treibt man nun auch vier neue Windparkentwicklungen in Brandenburg, die wegen des dortigen Moratoriums jahrelang auf Eis gelegen hatten, wieder voran. Insgesamt will 3U dabei die Nennleistung der Wind- und Solarparks in den nächsten vier bis sechs Jahren von aktuell 53 auf bis zu 200 MW ausbauen, womit entsprechende massive Steigerungen der Stromerträge verbunden wären. Das größte Potenzial birgt aus unserer Sicht jedoch derzeit das Segment SHK mit seinem Schwerpunkt auf klimaneutrale Heiztechnologien. Hier startet mit der in den nächsten Wochen anstehenden Markteinführung des zum Patent angemeldeten, industriell vormontierten CO2-neutralen Heizsystems THERMCUBE möglicherweise bereits die nächste 3U-Erfolgsstory. Bei einem Erreichen der für das Segment angepeilten Umsatzgröße von 100 Mio. Euro durch organisches Wachstum und geplante Zukäufe stellt auch ein Börsengang der Selfio GmbH und/oder der PELIA Gebäudesysteme GmbH eine mögliche Option dar. Mit ihren zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen, einer nach Abzug der Dividendenausschüttung verbleibenden Netto-Cash-Position von schätzungsweise rund 52 Mio. Euro und einer Konzerneigenkapitalquote von gut 87 Prozent sehen wir die 3U HOLDING AG deshalb insgesamt sehr gut aufgestellt, um auch zukünftig "erfolgreich in Megatrends" Wertsteigerungen im Interesse ihrer Stakeholder generieren und realisieren zu können. Auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung passen wir unser Kursziel für die 3U-Aktie nach dem Mittelabfluss durch die Dividendenzahlung auf 2,85 Euro an und stufen das Papier daher auf dem derzeitigen Niveau als gute Halteposition ein. Dabei können schwächere Tage auch (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27185.pdf

