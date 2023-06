Trading-Chance Symrise: … und wieder zurück auf Long?

Werbung

Seit Anfang 2022 läuft Symrise in einer breiten Handelsspanne auf und ab. Für große, neue Trendimpulse ist hier seitens der Rahmenbedingungen keine Basis vorhanden. Aber das heißt nicht, dass man die Aktie links liegen lassen müsste, denn Seitwärts-Spannen sind eine lukrative Basis für kurzfristiges Range-Trading. Zuletzt waren wir da erfolgreich auf der Short-Seite unterwegs, jetzt wäre wieder die Long-Seite zu überlegen.

Die im DAX notierte Symrise ist ein Duftstoff- und Aromen-Hersteller. Ein Sektor mit stabilem Fundament, aber ohne extreme Sprünge beim Umsatz. Das wirkt im Gegensatz zu hoch volatilen Branchen zwar langweilig. Aber als Investor geht es ja nicht darum, ob man einen Gewinn in einer spannenden oder einer weniger spannenden Branche erzielt, sondern DASS man ihn erzielt. Und dafür ist eine breite Handelsspanne, wie die Symrise-Aktie sie seit Anfang 2022 aufweist, eine lukrative Grundlage.

Manche hadern mit der Swedencare-Beteiligung

Die Ergebnisse des ersten Quartals waren solide. Der Umsatz wuchs organisch um 10,6 Prozent und damit schneller als im Vorjahreszeitraum. Und Symrise hielt an der bisherigen Prognose fest, im Gesamtjahr 2023 eine EBITDA-Gewinnmarge um die 20 Prozent zu erreichen, was der Größenordnung der vorangegangenen Jahre entspricht. Kurz: Der Gewinn pro Aktie dürfte leicht zulegen. Zwar wirkt die Bewertung der Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 29 auf Basis der aktuellen, durchschnittlichen 2023er-Gewinnschätzung der Analysten teuer, liegt aber für Symrise sogar am unteren Ende der Bewertungen der vergangenen zehn Jahre, sprich: Diese Aktie wird traditionell vom Markt relativ teuer bezahlt.

Dass Symrise trotz der soliden Ergebnisse des ersten Vierteljahres kräftig verkauft wurde und aktuell sogar am unteren Ende der Supportzone der Handelsspanne notiert, dürfte vor allem darauf basieren, dass die Investoren die sukzessiv ausgebaute Beteiligung am schwedischen Heimtier-Produkte-Unternehmen Swedencare als wenig zielführend und teuer empfinden, ob sie damit Recht haben, sei indes dahingestellt. Aber dem entgegen steht ein ungebrochener Optimismus der Analysten, deren durchschnittliches Kursziel momentan mit 113 Euro im oberen Bereich der Handelsspanne liegt. Was hieße:

Hält die Seitwärtstrend, wäre jetzt ein Switch auf Long opportun

Es besteht eine hinreichend taugliche Chance, dass diese Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie langsam ausläuft. Wir sehen, dass der Kurs minimal unter dem unteren Ende seiner zwischen 91,50 und 115,65 Euro verlaufenden Trading-Range notiert. Aus markttechnischer Sicht ist die Aktie bereits markant überverkauft … und es wäre durchaus denkbar, dass der am Freitag anstehende, Trends meist intensivierende Abrechnungstermin an der Terminbörse diesen Druck derzeit verstärkt bzw. aufrechterhält.

Quelle: marketmaker pp4

Hätte der Terminmarkt momentan seine Hände im Spiel, könnte Symrise auch noch ein wenig weiter wegrutschten, daher wäre es sinnvoll, den Stop Loss bei einem Wechsel auf die Long-Seite hinreichend weit anzusetzen. Aber solche Sonderfaktoren enden mit dem Abrechnungstermin, so dass ein Terminbörse-induzierter Druck nur noch wenige Tage Bestand haben würde. Und dass man aber grundsätzlich jetzt den Short-Gewinn, der für unseren am 28. April gestarteten Short-Trade bei aktuell gut 55 Prozent liegt, mitnehmen und als risikofreudiger Trader in die nächste Runde dieses Range-Tradings gehen könnte, liegt angesichts dieser Gemengelage auf der Hand.

Short-Gewinn mitnehmen und wieder auf die Long-Seite wechseln

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 69,351 Euro momentan einen Hebel von 4,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 83,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,40 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet HG1CCL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 110,35 Euro, 111,90 Euro, 115,65 Euro

Unterstützungen: 91,52 Euro, 88,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN HG1CCL ISIN DE000HG1CCL1 Basispreis 69,351 Euro K.O.-Schwelle 69,351 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 1,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.