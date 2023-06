Autozulieferer Continental will Renditeziel überprüfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Autozulieferer Continental will womöglich sein mittelfristiges Gewinnziel bis zum nächsten Frühjahr aktualisieren.

Er visiere einen Kapitalmarkttag in der nächsten Wintersaison, also zwischen Oktober und Ostern an, erklärte Conti-Chef Nikolai Setzer am Mittwoch in Frankfurt. Dabei gehe es um ein Strategie-Update, ergänzte er. Das bisherige Renditeziel auf mittlere Sicht gelte weiter.

Für die Kernsparte Autozulieferung gelte die Ende 2020 gesetzte Zielspanne von sechs bis acht Prozent Umsatzrendite, betonte Setzer, der den Dax-Konzern seit zweieinhalb Jahren führt. Es sei noch offen, ob diese bisher noch nicht erreichten Zielmarken beibehalten oder geändert würden. In diesem Jahr strebt der nach Umsatz drittgrößte deutsche Zulieferer eine Marge von zwei bis drei Prozent im Kerngeschäft an.

Bei einem Technologietag in Frankfurt stellte Continental einen neuen Reifen vor, der bis zu 65 Prozent aus nachhaltigen und wiederverwerteten Rohstoffen bestehen soll. Der Reifenhersteller setze darauf, angesichts der höheren Kosten des Produkts faire Preise erzielen zu können, sagte der Vorstandschef.

