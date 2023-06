FED-Tagung | Normalerweise Verkaufsdruck am Nachmittag

Die Rallye an der Wall Street sei ein Warnsignal an die FED, dass die Geldpolitik bisher unzureichend gestrafft wurde, berichtet heute Morgen das Wall Street Journal. Wie dem auch sei, dürfte der Leitzins heute unverändert bleiben. Eine Zinspause, so Goldman Sachs, sollte aber nicht als positiv gewertet werden. Die Zentralbanken in Kanada und Australien haben nach einer kurzen Pause die Zinsen ebenfalls weiter angehoben. Pausen sind historisch betrachtet nicht selten, und dauern für gewöhnlich rund 2 bis 3 Tagungen.



