Sat.1-Chef: Wir sind nun weiblicher und älter - und das ist gut so

BERLIN (dpa-AFX) - Das Primetime-Publikum von Sat.1 ist nach den Worten des Senderchefs Daniel Rosemann "weiblicher und älter" geworden. "Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen", gab Rosemann als Sat.1-Kurs vor. "Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sat.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Primetime zeigen." Man werde im Herbst auf viele vertraute Marken setzen. Dazu zählten "The Taste", "Zurück in die Schule", "The Voice of Germany" und "Promi Big Brother", so Rosemann. Auch Neuheiten sind geplant.

"2024 wird Sat.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Primetime spielen", kündigte Rosemann anlässlich des Branchentreffs Screenforce Days 2023 an. Unter anderem hat sich der Sender die Rechte der Strategie-Quizshow "The Floor" (Arbeitstitel) gesichert, die John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt hat. In dieser Show treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten zu 99 Duellen an. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf der LED-Spielfläche.

Ebenfalls neu ist die Hochzeitsshow "Stranded on Honeymoon Island" (Arbeitstitel). "Direkt nach einem Treueschwur erleben Paare ein sehr besonderes Kennenlernen - sie müssen zwei Wochen auf Honeymoon Island leben. Allein. Ohne Handy. Das Paradies bringt jedes Pärchen schnell in sehr emotionale Sphären", kündigt Sat.1 an. Andrea Kiewel feiert 2024 vier Mal "Kiwis große Partynacht" in Sat.1./bok/DP/ngu