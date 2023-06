Trading-Chance Tesla: Solche Geschenke soll man nicht ablehnen

Werbung

Gerade erst am 2. Juni hatten wir einen Long-Trade auf Tesla auf Basis einer zu diesem Zeitpunkt frisch vollendeten, umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation vorgestellt. Aktuell liegt diese Position derart weit vorne, während die Aktie extrem überkauft ist, dass man konstatieren muss: Das ist ein Geschenk, das anzunehmen man nicht ablehnen sollte. Und zugleich könnte man über einen Switch auf Short nachdenken: Eine Trading-Chance Short.

Wir hatten diesen vor knapp zwei Wochen vorgestellten Long-Trade ausschließlich auf Basis der chart- und markttechnischen Lage lanciert, nicht aber aufgrund der Fundamentals. Denn auch, wenn die Bullen natürlich hoffen, dass sich das Gewinnwachstum bei Tesla wieder intensiviert: Für hochpreisige Fahrzeuge ist der Markt schwieriger geworden. Und dass die Analysten bislang nicht mit deutlich angehobenen Kurszielen auf diese Rallye reagiert haben, macht klar: Die Spekulation überzieht mal wieder.

Die im Verlauf dieses Jahres bislang neu vergebenen Kursziele der Experten liegen im Schnitt bei 194 US-Dollar. Argumentativ unterfüttert ist diese Zurückhaltung durch die Erwartung, dass Tesla im laufenden Jahr beim Unternehmensgewinn nicht vorankommen, womöglich sogar einen Rückschritt sehen wird. Dass die Aktie dennoch in die Gegenrichtung sauste, hat daher vor allem chart- und markttechnische Gründe gehabt. Aber die hätten sich jetzt eben langsam erledigt, denn:

Wir sehen, dass Tesla jetzt nahe an die Nackenlinie des Doppeltopps vom vergangenen Sommer und Herbst herangelaufen ist, das damals den großen Abstieg der Aktie eingeläutet hatte. Der Kurs ist also nahe an dem Punkt, an dem man noch dachte, Teslas Gewinne würden ungehindert und schnell weiter steigen. Aber die Realität ist eine andere. Alleine diese Schere zwischen Kurs und Faktenlage macht die Gewinnmitnahme Long (aktuell 65 Prozent beim Trade vom 2.6.) sinnvoll und einen Switch auf Short interessant. Dass die Aktie aber zugleich noch extrem heiß gelaufen ist, wie der untypisch tief in die überkaufte Zone vorgedrungene RSI-Indikator unten im Chart unterstreicht, tut ein Übriges dazu.

Ein Short-Trade sollte zunächst einen größeren Risikopuffer haben

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 374,018 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,3. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 304 US-Dollar platzieren … das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,08 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 6,45 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet UK6V2U.

Der Stop Loss von 304 US-Dollar liegt knapp über dem rechnerischen Kursziel der umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation von 300 US-Dollar. Dieses rechnerische Ziel muss nicht erreicht werden, aber es wäre besser, das zunächst einzukalkulieren. Sobald die Tesla-Aktie aber den nächstliegenden Support bei 237 US-Dollar bricht, sollte man den Stop Loss umgehend deutlich enger, ggf. sogar auf den Einstiegslevel, legen.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 266 US-Dollar, 314 US-Dollar

Unterstützungen: 237 US-Dollar, 199 US-Dollar, 173 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UK6V2U ISIN DE000UK6V2U4 Basispreis 374,018 US-Dollar K.O.-Schwelle 374,018 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,3 Stop Loss Zertifikat 6,45 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

