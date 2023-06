EQS-News: ATOSS Software AG: General Atlantic investiert in ATOSS Software AG („ATOSS“), einen führenden Anbieter von Workforce-Management-Lösungen

EQS-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ATOSS Software AG: General Atlantic investiert in ATOSS Software AG („ATOSS“), einen führenden Anbieter von Workforce-Management-Lösungen



15.06.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



General Atlantic erwirbt rund 20 Prozent der Aktien und wird damit zweitgrößter Aktionär bei ATOSS

Gründer und Vorstandsvorsitzender Andreas Obereder bleibt CEO und größter Anteilseigner

Führender globaler Wachstumsinvestor plant, ATOSS bei wichtigen laufenden Wertschöpfungsinitiativen zu unterstützen, darunter dem weiteren Wachstum in internationale Märkte und Ausbau des Cloud Geschäfts

Die Münchner TecDAX-Firma gestaltet weiterhin die Zukunft der Arbeitswelt

München, 15. Juni 2023. General Atlantic, ein weltweit führender Wachstumskapitalgeber, investiert in ATOSS, einen Marktführer von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce-Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. General Atlantic wird die derzeitige Strategie und hierbei insbesondere die weitere Internationalisierung der börsennotierten ATOSS und den Ausbau des erfolgreichen Cloud-Geschäfts unterstützen. Das Münchener Unternehmen plant, von General Atlantics globaler Expertise bei Digitalisierung- und Cloud-Strategien sowie vom tiefen Verständnis von Wachstumstreibern zu profitieren.



Die ATOSS Software AG wurde von Andreas Obereder gegründet. Er begrüßt die Investition durch General Atlantic und freut sich als Vorstandsvorsitzender und größter Anteilseigner darauf, ATOSS weiterzuentwickeln und das große Potenzial im europäischen Workforce-Management-Markt zu heben. Das Münchner TecDax-Unternehmen schreibt eine einzigartige Erfolgsgeschichte und spielt heute in einer Liga mit großen amerikanischen Anbietern, die die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern leisten ATOSS-Lösungen nicht nur einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit, sondern sorgen auch für mehr Planungsgerechtigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Barry Callebaut und die Lufthansa.



General Atlantic bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung als Wachstumskapitalgeber und strategischer Unterstützer für bisher mehr als 500 Portfoliounternehmen mit und agiert zumeist als Minderheitsinvestor, so wie auch bei ATOSS. General Atlantic verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der aktiven Unterstützung führender Software- und Technologieunternehmen, darunter die jüngsten globalen Investitionen in Technologie- und Softwarefirmen wie Kahoot!, Mobileye, Amagi, Jobber und Coupa sowie Staffbase, AnyDesk und Chrono24 in Deutschland.



„Der Einstieg eines der weltweit erfolgreichsten Growth-Equity-Investoren bietet für ATOSS eine große Chance, das enorme Wachstumspotenzial in unserem Markt noch aktiver zu nutzen. Mit General Atlantic als Investor werden wir unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben und ATOSS auch international noch weiter nach vorne bringen“, sagt der Gründer und Vorstandsvorsitzende von ATOSS, Andreas Obereder.



„Unsere Arbeitswelt wird zunehmend digital. Das hat ATOSS frühzeitig als Marktchance erkannt und innovative Lösungen für professionelles Workforce Management entwickelt. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es unter anderem, den Personaleinsatz digital zu planen und zu optimieren. Auf diese Weise lässt sich die wirtschaftliche Effizienz von Unternehmen deutlich verbessern und das Mitarbeiterengagement vertiefen. Gerne unterstützen wir das ganze ATOSS-Team um Herrn Obereder in den kommenden Jahren bei der bisherigen Strategie zur Weiterentwicklung und internationalen Vermarktung ihrer innovativen Produkte“, sagt Jörn Nikolay, Managing Director und Leiter DACH bei General Atlantic in München.



Konkret übernimmt General Atlantic rund 20 Prozent der Aktien an ATOSS von der AOB Invest GmbH, die Andreas Obereder gehört und die größte Einzelaktionärin der ATOSS Software AG bleibt. Der Anteil von General Atlantic kann über Optionen um bis zu weitere knapp fünf Prozent aufgestockt werden. Jörn Nikolay soll einen Sitz im Aufsichtsrat der ATOSS Software AG erhalten, der von drei auf vier Personen erweitert werden soll.





ATOSS Software AG



Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates.



Weitere Informationen:



General Atlantic



General Atlantic ist ein weltweit führender Growth-Equity-Investor mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Wachstumskapital und strategischer Unterstützung für bisher mehr als 500 stark wachsende Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, in visionäre Unternehmen zu investieren und einen langfristigen Erfolg zu erzielen. Es kombiniert einen übergreifenden globalen Ansatz, sektorspezifische Expertise, einen langfristigen Investmenthorizont und ein tiefes Verständnis der Wachstumstreiber, um herausragende Unternehmen und Managementteams zu unterstützen und innovative Geschäftsmodelle weltweit auszurollen. General Atlantic verwaltet insgesamt Assets im Wert von mehr als 75 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2023) und beschäftigt mehr als 220 Investmentexperten in New York, Amsterdam, Peking, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Miami, Mumbai, München, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Singapur, Stamford und Tel Aviv.



Weitere Informationen:



Media Contacts



ATOSS Software AG

Stephan Groeger / Investor Relations

investor.relations@atoss.com



General Atlantic

Emily Japlon & Gurion Kastenberg

media@generalatlantic.com



Susanne Jahrreiss

sja@perfect-game.de

. General Atlantic, ein weltweit führender Wachstumskapitalgeber, investiert in ATOSS, einen Marktführer von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce-Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. General Atlantic wird die derzeitige Strategie und hierbei insbesondere die weitere Internationalisierung der börsennotierten ATOSS und den Ausbau des erfolgreichen Cloud-Geschäfts unterstützen. Das Münchener Unternehmen plant, von General Atlantics globaler Expertise bei Digitalisierung- und Cloud-Strategien sowie vom tiefen Verständnis von Wachstumstreibern zu profitieren.Die ATOSS Software AG wurde von Andreas Obereder gegründet. Er begrüßt die Investition durch General Atlantic und freut sich als Vorstandsvorsitzender und größter Anteilseigner darauf, ATOSS weiterzuentwickeln und das große Potenzial im europäischen Workforce-Management-Markt zu heben. Das Münchner TecDax-Unternehmen schreibt eine einzigartige Erfolgsgeschichte und spielt heute in einer Liga mit großen amerikanischen Anbietern, die die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern leisten ATOSS-Lösungen nicht nur einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit, sondern sorgen auch für mehr Planungsgerechtigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Barry Callebaut und die Lufthansa.General Atlantic bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung als Wachstumskapitalgeber und strategischer Unterstützer für bisher mehr als 500 Portfoliounternehmen mit und agiert zumeist als Minderheitsinvestor, so wie auch bei ATOSS. General Atlantic verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der aktiven Unterstützung führender Software- und Technologieunternehmen, darunter die jüngsten globalen Investitionen in Technologie- und Softwarefirmen wie Kahoot!, Mobileye, Amagi, Jobber und Coupa sowie Staffbase, AnyDesk und Chrono24 in Deutschland.„Der Einstieg eines der weltweit erfolgreichsten Growth-Equity-Investoren bietet für ATOSS eine große Chance, das enorme Wachstumspotenzial in unserem Markt noch aktiver zu nutzen. Mit General Atlantic als Investor werden wir unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben und ATOSS auch international noch weiter nach vorne bringen“, sagt der Gründer und Vorstandsvorsitzende von ATOSS, Andreas Obereder.„Unsere Arbeitswelt wird zunehmend digital. Das hat ATOSS frühzeitig als Marktchance erkannt und innovative Lösungen für professionelles Workforce Management entwickelt. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es unter anderem, den Personaleinsatz digital zu planen und zu optimieren. Auf diese Weise lässt sich die wirtschaftliche Effizienz von Unternehmen deutlich verbessern und das Mitarbeiterengagement vertiefen. Gerne unterstützen wir das ganze ATOSS-Team um Herrn Obereder in den kommenden Jahren bei der bisherigen Strategie zur Weiterentwicklung und internationalen Vermarktung ihrer innovativen Produkte“, sagt Jörn Nikolay, Managing Director und Leiter DACH bei General Atlantic in München.Konkret übernimmt General Atlantic rund 20 Prozent der Aktien an ATOSS von der AOB Invest GmbH, die Andreas Obereder gehört und die größte Einzelaktionärin der ATOSS Software AG bleibt. Der Anteil von General Atlantic kann über Optionen um bis zu weitere knapp fünf Prozent aufgestockt werden. Jörn Nikolay soll einen Sitz im Aufsichtsrat der ATOSS Software AG erhalten, der von drei auf vier Personen erweitert werden soll.Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates.Weitere Informationen: www.atoss.com General Atlantic ist ein weltweit führender Growth-Equity-Investor mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Wachstumskapital und strategischer Unterstützung für bisher mehr als 500 stark wachsende Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, in visionäre Unternehmen zu investieren und einen langfristigen Erfolg zu erzielen. Es kombiniert einen übergreifenden globalen Ansatz, sektorspezifische Expertise, einen langfristigen Investmenthorizont und ein tiefes Verständnis der Wachstumstreiber, um herausragende Unternehmen und Managementteams zu unterstützen und innovative Geschäftsmodelle weltweit auszurollen. General Atlantic verwaltet insgesamt Assets im Wert von mehr als 75 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2023) und beschäftigt mehr als 220 Investmentexperten in New York, Amsterdam, Peking, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Miami, Mumbai, München, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Singapur, Stamford und Tel Aviv.Weitere Informationen: www.generalatlantic.com ATOSS Software AGStephan Groeger / Investor RelationsGeneral AtlanticEmily Japlon & Gurion Kastenbergmedia@generalatlantic.comSusanne Jahrreisssja@perfect-game.de

15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com