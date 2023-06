VERTEX - Ausbruch! Und jetzt?

OE Turbo Bull auf Vertex Pharmaceuticals - WKN: KH5CSC - ISIN: DE000KH5CSC1 - Kurs: 3,180 € (Citi)

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 349,080 $ (Nasdaq)

Die Vertex-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Diese führte die Aktie am 02. Mai 2023 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 354,46 USD. Anschließend setzte der Wert auf und knapp unter das alte Rekordhoch bei 324,75 USD zurück. Am 02. Juni kam es zu einem ersten Aufwärtsimpuls, der in den letzten Tagen fortgesetzt wurde, obwohl der Wert am 06. und 07. Juni noch einmal einen kleinen Schwächeanfall erlitt.

In dieser Woche erreichte die Aktie ihren kurzfristigen Abwärtstrend und drückte in den letzten beiden Tagen dagegen. Gestern überwand sie diesen Trend mit einer langen weißen Tageskerze.

In meinem Depot Active Trading aus unserem redaktionellen Angebot stock3 trademate halte ich seit 07. Juni eine Longposition auf Vertex mittels DE000KH5CSC1. Am 12. Juni wurde das Kapital aus dem Trade nach einem Anstieg um 50,61 % abgezogen. Die Restposition notiert aktuell mit 93,29 % im Plus.

Rally kann weitergehen

Der gestrige Anstieg stellt im charttechnischen Sinne ein neues Kaufsignal dar. Mögliche Ziele liegen nun bei ca. 373,60 und fast exakt 400 USD. Wichtig ist aber, dass die Aktie noch ihr Allzeithoch durchbricht.

Rücksetzer gen 337,98 USD sind kurzfristig wenig problematisch, auch wenn es dabei zu einem Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend kommen sollte. Erst ein Tagesschlusskurs darunter würde die Bullen in kurzfristige Schwierigkeiten bringen.

Fazit: Das Chartbild der Vertex-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie hat gestern ein neues Kaufsignal geliefert und kann daher die Rally fortsetzen.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)