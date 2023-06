EQS-News: Lang & Schwarz und P3 gründen Joint Venture „P3 finance GmbH“

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Joint Venture

Lang & Schwarz und P3 gründen Joint Venture „P3 finance GmbH“



19.06.2023 / 13:48 CET/CEST

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft und die P3 group GmbH, eine unabhängige und international tätige Unternehmensberatungs- und Softwareentwicklungs-Gesellschaft mit über 1.500 Mitarbeitenden und Sitz in Stuttgart, haben Ende 2022 gemeinsam die P3 finance GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit der P3 finance GmbH umfasst zunächst den Betrieb des Kommunikationssystems an der Lang & Schwarz (LS) Exchange. „Mit der LS Exchange haben wir eine neue Börse speziell für den Retailkunden etablieren können. Für die Gestaltung der Zukunft dieses stark wachsenden Marktes ist die technische Basis – das Herzstück der Börse – von extremer Bedeutung. Eine eigene, hochperformante und für die Zukunft anpassungsfähige Software zu entwickeln, war die Herausforderung. Schnell war uns klar, dass wir mit dem Team von P3 einen starken Partner hierfür gefunden haben. Nun ist es nur konsequent, die Betreibergesellschaft zusammen zu etablieren. Dass diese in Zukunft auch Grundlage neuer innovativer Lösungen für die Finanzindustrie sein kann, liegt auf der Hand“, so Carsten Lütke-Bornefeld, Managing Director von Lang & Schwarz. „Als P3 schaffen wir mit dem neuen Joint Venture einen wichtigen strategischen Schritt in die Finanzbranche“, führt Dr. Christoph Theis, Gründer und Geschäftsführer der P3 Group GmbH, aus. „Unser IT spezifisches Knowhow als Softwareentwickler und Dienstleister wird gepaart mit dem Wissen über regulatorische und börsenrechtliche Anforderungen der Finanzindustrie.“ „Wir haben mit der P3 group GmbH einen sehr kompetenten Partner an unserer Seite. Gerade mit Blick auf immer wieder neue technische, wie auch aufsichtliche Anforderungen werden wir schnell agieren können, ein bedeutender Wettbewerbsvorteil“, ergänzt Torsten Klanten, der für den Bereich EDV zuständige Vorstand bei Lang & Schwarz. Gemeinsam entwickelt das Joint Venture ein maßgeschneidertes, leistungsstarkes Kommunikationssystem, das den komplexen Anforderungen der Zukunft gewachsen ist und gleichzeitig flexibel anpassbar bleibt. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Tochtergesellschaft Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist Market Maker auf XETRA, an der Lang & Schwarz Exchange (LSX), der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.

