LBBW Kapitalmärkte Daily: DAX auf Rekordfahrt

Die Bullen halten das Zepter in der Hand

US-Verbrauchervertrauen wieder zuversichtlicher

Veränderungen in der DAX-Familie

Heute im Fokus

Obwohl an der Wall Street am vergangenen Freitag die Eröffnungsgewinne nicht bis zum Handelsschluss gehalten werden konnten, halten die Bullen das Zepter weiter fest in der Hand. Auf Wochenbasis legte der S&P 500 Index knapp 3 % zu. Mit fünf Wochengewinnen in Folge ist dies zugleich die längste Gewinnserie seit November 2022. Das Börsenbarometer der US-Technologiewerte, der Nasdaq 100, erreichte mit 15.285 Punkten den höchsten Stand seit 16 Monaten. Auf dem kontinentaleuropäischen Festland, beendete der DAX wenige Stunden zuvor die Woche mit einem neuen Allzeithoch und der Euro STOXX 50 verfehlte um fünf Punkte die Egalisierung des 2021er-Hochs. Mit Spannung erwarten wir heute den Start in die neue Handelswoche. Aufgrund eines Feiertags in den USA bleibt die Unterstützung der amerikanischen Börsenkollegen verwehrt. In China haben die Börsen feiertagsbedingt am kommenden Donnerstag und Freitag geschlossen. Außerdem könnte für die Börsianer zur Belastung werden, dass in dieser Woche die Notenbanken von England, Norwegen und der Schweiz über ihren Leitzins entscheiden.Der von der Universität Michigan erhobene Konsumklimaindex stieg nach einer ersten Schätzung im Juni von 59,2 Punkten im Vormonat auf 63,9 Punkte. Die im Vorfeld der Veröffentlichung befragten Volkswirte gingen im Konsens von 60 Punkten aus. Verbessern konnten sich sowohl die Erwartung als auch die Beurteilung der aktuellen Lage. Für Entspannung sorgten zum einen ein deutlich optimistischer Blick der US-Verbraucher auf die weitere Inflationsentwicklung und zum anderen sorgte die Einigung im Streit der Schuldenobergrenze für eine verbesserte Stimmungslage. Von Entwarnung indes kann aktuell noch nicht gesprochen werden. Der Indikator befindet sich weiter auf einem historisch niedrigen Niveau und die Mehrheit der Verbraucher erwarten auf Sicht von 12 Monaten weiterhin schwierige wirtschaftliche Zeiten.Viermal im Jahr überprüft die Deutsche Börse die Aktienindizes. Während in der 1.Börsenliga alles beim Alten bleibt, ist bei MDAX, SDAX und TecDAX Stühlerücken angesagt. Mit heutigem Handelsbeginn werden die Aktien von Evotec, Krones, der Software AG und von Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke Europe) in den MDAX aufgenommen. Das Delisting aus dem MDAX und somit den Abstieg in die dritte Börsenliga, den SDAX, vollziehen heute die Anteilsscheine von Aroundtown, United Internet, Siltronic und Adtran Holding. Im TecDAX Index wird Evotec eingefügt und SUSE gestrichen. Die nächste planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist für den 5. September 2023 vorgesehen.Um 16:00 Uhr unserer Zeit ist in den USA die Veröffentlichung des NABH Hausmarktindex für den Monat Juni vorgesehen. Wir erwarten keine Veränderung gegenüber dem Vormonat. Aufgrund eines nationalen Feiertages, „Junetheeth“, dem Gedenken an die Sklaverei, bleiben die US-Börsen heute ganztägig geschlossen.