MORPHOSYS - Der nächste Ausbruch ist immer der schwerste

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 27,800 € (XETRA)

Nachdem die Aktie von Morphosys zum Jahreswechsel bis an die Tiefs der Jahre 2007 und 2009 eingebrochen war, startete dort im Januar eine erste Erholung, die an der Hürde bei 20,09 EUR gestoppt wurde. Die anschließende Korrektur führte allerdings nur bis an den Bereich um 14,00 EUR zurück und wurde ab Anfang April von einer massiven Kaufwelle abgelöst.

Rally erreicht wichtiges Kursziel

Diese trieb den Wert binnen weniger Tage über das frühere Doppelhoch bei 24,77 EUR und Anfang Juni bereits an den Widerstand bzw. das Kursziel bei 29,61 bis 29,83 EUR. Nach einem Rücklauf an die früheren Hochs im Bereich von 25,00 EUR sprang der Kurs am vergangenen Freitag nach einer positiven Analystenstudie von JP Morgan ein weiteres Mal in Richtung der nahen Hürden an.

Bislang tendiert die Aktie heute auf hohem Niveau seitwärts und hat oberhalb von 27,00 EUR weiter die Chance auf einen erfolgreichen Ausbruch über 29,83 bzw. 30,00 EUR. Oberhalb dieser Marken wäre das nächste markante Ziel bei 34,72 EUR zu finden. An diesem Zwischenhoch aus dem Januar 2020 treffen sich ein klassischer Widerstand und die nächsthöhere Projektion der laufenden Aufwärtsbewegung. Darüber könnte Wert bis 37,00 EUR steigen.

Unterhalb von 27,00 EUR dürfte dagegen das Aufwärtsgap vom Freitag geschlossen werden und ausgehend von 24,77 EUR der nächste Anstieg starten. Erst darunter wäre mit einer größeren Korrekturbewegung in Richtung 20,09 EUR rechnen.

MorphoSys Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)