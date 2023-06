NETFLIX - Ist der Run vorbei?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 431,960 $ (Nasdaq)

Nach einer Bodenbildung in Form eines Doppelbodens nach Ausbildung eines Tiefs bei 162,71 USD im Mai 2022 startete die Netflix-Aktie zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie am Donnerstag auf ein Hoch bei 448,65 USD. Damit näherte sie sich dem Widerstandsbereich um 449,52-458,60 USD und damit auch dem noch offenen Abwärtsgap vom 21. Januar 2022 zwischen 458,48 USD und 506,93 USD stark an.

Besonders der letzte Rallyabschnitt ab 17. Mai 2023 war steil. Noch an diesem Tag notierte der Wert im Tief bei 329,61 USD.

Am Freitag musste die Aktie nach einer leicht positiven Eröffnung einen Rückschlag hinnehmen und bildete eine lange schwarze Tageskerze aus. Mit einem Minus von 2,99 % lag der Wert an Platz drei der Verliererliste im Nasdaq 100.

Trotz der Verluste vom Freitag notiert der RSI (14) sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis im oberen Extrembereich und zeigt damit einen überkauften Zustand an. Auf Tagesbasis notiert der RSI seit 30. Mai im oberen Extrembereich. Dies ist die längste Aufenthaltsdauer seit Januar 2018.

Die Bullen haben sich eine Pause verdient

Die Netflix-Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten hervorragend gelaufen. Die Aktie riss nach dem Ausbruch über das Zwischenhoch aus dem Februar 2023 auch mehrere kleine Aufwärtsgaps, die alle noch offen sind. Daher erscheint eine mehrtägige Konsolidierung nach der Andeutung eines Abprallers am Widerstandsbereich zwischen 449,52 USD und 458,60 USD wahrscheinlich. Ein Rücksetzer, bei dem die drei letzten Aufwärtsgaps geschlossen werden würden, ist an dieser Stelle möglich. Das würde Kursverluste bis 385,79 USD bzw. 379,43 USD bedeuten.

Durchbricht der Wert aber doch den Widerstandsbereich bei 449,52-458,60 USD, dann könnte es zu einem Schließen des Abwärtsgaps aus dem Januar 2022 kommen, was weitere Kursgewinne bis 506,93 USD bedeuten würde.

Im Hinblick auf eine wahrscheinliche Konsolidierung habe ich am Freitag in meinem Musterdepot „Active Trading“ aus unserem redaktionellen kostenpflichtigen Angebot stock3 Trademate eine Shortpositon in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000PE78JS4 eröffnet. Trotz einer leichten Erholung der Aktie im außerbörslichen Handel notiert die Position aktuell mit 18,08 % im Plus. Der Start ist also gelungen, auch wenn noch nichts gewonnen ist.

Fazit: Auf Sicht von wenigen Tagen haben die Bären die besseren Chancen. Die Netflix-Aktie sollte zu einem Rücksetzer ansetzen. Eine größere Trendwende und damit das Ende der Rally der letzten Monate deutet sich aber bisher nicht einmal im Ansatz an.

Netflix-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)