EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc: Ausgabe von Aktien

20.06.2023 / 06:54 GMT/BST

20. Juni 2023 MBH Corporation Plc („MBH“ oder die „Gesellschaft“) Ausgabe von Aktien MBH Corporation Plc (AQSE:M8H), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass sie infolge der Umwandlung börsennotierter MBH-Anleihen und Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 1.180.630 Euro entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft 3.935.433 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro je Aktie („Neue Aktien“) zu einem Preis von 0,30 Euro je Aktie ausgeben wird. Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Aktien. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am AQSE Growth Market, die voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2023 wirksam wird, ist beantragt und der Handel mit den Neuen Aktien wird voraussichtlich auch an diesem Tag aufgenommen. Nach dieser Ausgabe von Aktien umfasst das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 122.709.146 Stammaktien, wobei jede Aktie ein Stimmrecht besitzt. Diese Anzahl sollte von den Aktionären der Gesellschaft als Nenner für Berechnungen verwendet werden, um festzustellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority zu melden. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Geschäftsführung der Gesellschaft zeichnet für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich.



