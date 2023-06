ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow setzt Konsolidierung fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,72 Prozent auf 34 053,87 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen, hatte die Gewinne letztlich aber nicht halten können.

"Der Fokus liegt in dieser Woche weiterhin auf den Zentralbanken und auf der Frage, ob wir dem Ende des Straffungszyklus so nahe sind, wie alle glauben", erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Am Mittwoch hält Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, eine Rede vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,47 Prozent nach auf 4388,71 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem moderaten Minus von 0,09 Prozent auf 15 070,15 Punkte besser.

Im Blickpunkt der Anleger standen die Aktien von Boeing anlässlich der am Montag begonnenen Paris Air Show. Am zweiten Tag der Luftfahrtmesse in Le Bourget meldete der US-Flugzeughersteller zwar erste Aufträge, blieb indes hiermit deutlich hinter den Bestellungen des Konkurrenten Airbus zurück. Boeing-Aktien verloren 3,5 Prozent.

Die Aktien von Tesla zogen um 5,3 Prozent an und die des Kontrahenten Rivian um 5,5 Prozent. Medienberichten zufolge übernimmt Rivian die Ladetechnik des Elektroautobauers von Elon Musk.

Der Pharmakonzern Eli Lilly übernimmt das auf Medikamente gegen Autoimmunkrankheiten spezialisierte Biotech-Unternehmen Dice Therapeutics für 48 US-Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,4 Milliarden Dollar in bar. Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt wurde, soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Der Dice-Kurs schoss um gut 37 Prozent auf 46,44 Dollar nach oben, während die Titel von Eli Lilly um 1 Prozent zulegten.

Die in den USA gehandelten Alibaba-Anteilsscheine verloren 4,5 Prozent. Nach acht Jahren an der Unternehmensspitze wird der Chef Daniel Zhang überraschend ausgewechselt. Die Führung des chinesischen E-Commerce-Riesen soll laut einer Konzernmitteilung zum 10. September Eddie Wu übernehmen, der zuletzt die Kerngeschäftsbereiche Taobao und Tmall leitete.

Die Papiere von Paypal stiegen um 3,7 Prozent. Die Beteiligungsfirma KKR übernimmt vom Zahlungsabwickler kurzfristige Konsumentenkredite im Volumen von bis zu 44 Milliarden Dollar. Mit dem Erlös aus dem Finanzdeal könne Paypal nun eigene Aktien zurückkaufen, wird am Markt spekuliert.

Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro kaum von der Stelle. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0914 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0933 (Montag: 1,0922) US-Dollar festgesetzt.

Im Anleihenhandel stiegen die Kurse von US-Staatsanleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,23 Prozent zu auf 113,31 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries belief sich auf 3,74 Prozent./bek/nas

