Allzeithoch: 3 deutsche Aktien, die so teuer sind wie nie zuvor!

Die deutsche Börse erlebt derzeit einen historischen Moment, denn drei deutsche Aktien haben erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht. Sie sind so teuer wie nie zuvor.

Diese bemerkenswerte Entwicklung könnte ein Zeichen für das Wachstumspotenzial und die Attraktivität dieser Unternehmen sein. Insbesondere die Aktien von Siemens (WKN: 723610), Gerresheimer (WKN: A0LD6E) und Vitesco Technologies (WKN: VTSC01) haben in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt und Investoren in Scharen angezogen. Lasst uns heute einmal schauen, was hinter dieser Entwicklung steht.

Siemens-Aktie auf Allzeithoch

Siemens, ein weltweit führendes Industriekonglomerat, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Das Unternehmen hat sich von einem traditionellen Industriekonzern zu einem Innovationsführer im Bereich der digitalen Lösungen entwickelt. Industrie 4.0 ist etwas, von dem der Münchener Traditionskonzern stark profitieren möchte. Dazu löste man sich von bestehenden Strukturen mit den Konzerntöchtern Siemens Energy (WKN: ENER6Y) und Siemens Healthineers (WKN: SHL100). Sie wurden separat an der Börse gelistet.

Diese strategische Neuausrichtung hat sich bisher ausgezahlt, denn die Aktien von Siemens haben ein Allzeithoch erreicht. Investoren scheinen zumindest das Potenzial des Unternehmens anzuerkennen und wetten auf seine zukünftig positive Entwicklung.

Unterstützend für das neue Allzeithoch dürften aber vor allem die letzten Quartalszahlen gewirkt haben. Hier zeigten sich starke Umsätze und Auftragseingänge. Um jeweils 15 % ging es im zweiten Quartal 2023 (Quartalsende: 31. März 2023) portfolio- und währungsbereinigt nach oben.

Gerresheimer-Aktie: So teuer wie nie zuvor

Auch Gerresheimer, ein Spezialist für Verpackungen und Behälterlösungen im Gesundheitsbereich, ist auf dem vorläufigen Höhepunkt angekommen. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen und medizinischem Zubehör. Insbesondere während der COVID-19-Pandemie war die Nachfrage nach Gerresheimer-Produkten enorm.

Die steigenden Umsätze und Gewinne scheinen dabei das Vertrauen der Anleger gestärkt zu haben, was letztendlich zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Blickt man auf die letzten Quartalszahlen des in Düsseldorf ansässigen Unternehmens, so zeigte sich das erste Quartal 2023 mit einem organischen Umsatzsprung von 21 % weiterhin von seiner besten Seite.

Vitesco Technologies

Vitesco Technologies, ein führender Anbieter von Antriebstechnologien für die Automobilindustrie, hat ebenfalls ein Allzeithoch erreicht. Das in Regensburg ansässige Unternehmen gilt als wichtiger Akteur im Bereich der Elektromobilität und profitiert von der weltweiten Nachfrage nach umweltfreundlicheren Transportlösungen.

Mögliche Werttreiber hinter der Equity Story von Vitesco dürfte die Tatsache sein, dass sich das Unternehmen früh auf das Geschäft mit Elektroantrieben fokussiert hat. Investoren scheinen Vitesco nun immer mehr als einen vielversprechenden Player der Automobilzulieferindustrie zu sehen.

Allen voran die Familie Schaeffler gehört zu ihnen. Die Schaeffler-Gesellschaft IHO ist schon länger der größte Einzelinvestor, erhöhte jedoch im letzten Jahr ihren Anteil nochmals auf knapp unter 50 %.

An den Zahlen des ersten Quartals 2023 kann man noch nicht die großen Umsatzsprünge ablesen. Hier erhöhte sich der Quartalsumsatz gerade einmal um 2,5 %. Spannender dürfte daher die Langfristausrichtung des Unternehmens sein.

Allein im ersten Quartal 2023 konnten 1,43 Mrd. Euro an Auftragseingängen verbucht werden. Knapp 840 Mio. Euro ließen sich dabei dem Elektrifizierungsportfolio zurechnen, welches zuletzt durch mehr als 4 Mrd. Euro an Gesamt-Auftragsbeständen glänzte. Damit dürfte Vitesco Technologies eines der am besten positionierten Zulieferer der E-Automobilindustrie sein.

Fazit zu den Aktien

Die drei deutschen Unternehmen Siemens, Gerresheimer und Vitesco Technologies repräsentieren unterschiedliche Sektoren, aber sie haben alle eines gemeinsam: eine starke Positionierung in ihren Märkten und eine klare Wachstumsstrategie. Sie führten letztendlich zu immer höheren Aktienkursen. Die beeindruckende Performance spiegelt damit das Vertrauen wider, das die Anleger in ihre Zukunft haben.

Trotz guter Kursentwicklungen sollte man den Blick auf die Bewertung nicht verlieren. Hier wird bei einigen Unternehmen bereits einiges vorweggenommen, was weitere Kurschancen einschränken kann.

Der Artikel Allzeithoch: 3 deutsche Aktien, die so teuer sind wie nie zuvor! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Siemens. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023