CSX CORP - Dreieck als Taktgeber

Im Verlauf der Korrekturbewegung des Jahres 2022 kam es bei der CSX-Aktie zu einem nahezu idealtypischen Pullback an die Haltezone aus den Hochs von Mai 2019 und Februar 2020 bei 26,91/26,87 USD. Bei insgesamt drei verschiedenen Anläufen hat sich zudem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 29,51 USD) als tragfähige Unterstützung erwiesen. Soviel zur strategischen Einordnung: Seit Sommer vergangenen Jahres bildet der Titel zusätzlich ein symmetrisches Dreieck aus (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund spielt die obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 30,43 USD) die entscheidende Rolle. Mittlerweile kann der erfolgte Befreiungsschlag als nachhaltig eingestuft werden, was das Papier zurück in der Erfolgsspur bringt. Rein rechnerisch hält das diskutierte Dreiecksmuster ein Anschlusspotential von 8 USD bereit. Das Hoch vom August 2022 bei 34,71 USD sollte deshalb nur ein Etappenziel darstellen, ehe perspektivisch das bisherige Allzeithoch (38,63 USD) sogar wieder auf die Agenda rückt. Rückenwind kommt aktuell von Seiten der trendfolgenden Indikatoren. Während die Relative Stärke nach Levy oberhalb des Schwellenwertes von 1 notiert, ist der MACD ebenfalls „long“ positioniert. Das jüngste „swing low“ bei 30,40 USD bietet sich dagegen als Absicherung an.

CSX CORP (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CSX CORP

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

