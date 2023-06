EQS-News: Marinomed Biotech AG: Hauptversammlung wählt Dr. Eva Hofstädter-Thalmann neu in den Aufsichtsrat

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Marinomed Biotech AG: Hauptversammlung wählt Dr. Eva Hofstädter-Thalmann neu in den Aufsichtsrat Branchenexpertin Dr. Eva Hofstädter-Thalmann ergänzt hochkarätigen Aufsichtsrat

Dr. Simon Nebel und Mag. Brigitte Ederer wiederbestellt

Aktueller Frauenanteil im Aufsichtsrat liegt bei 60% Korneuburg, Österreich, 21. Juni 2023 – In der heutigen 6. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) wurde Dr. Eva Hofstädter-Thalmann neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Simon Nebel sowie Mag. Brigitte Ederer, deren Mandate turnusmäßig endeten, wurden für vier Jahre wiederbestellt. Ute Lassnig und Dr. Gernot Hofer stellten sich nicht zur Wiederwahl, sodass der Aufsichtsrat der Marinomed Biotech AG nunmehr aus Dr. Simon Nebel, Mag. Brigitte Ederer, Dr. Elisabeth Lackner, Ulrich Kinzel und Dr. Eva Hofstädter-Thalmann besteht. Damit liegt der Frauenanteil im Marinomed-Aufsichtsrat bei 60%. Die promovierte Biochemikerin Dr. Eva Hofstädter-Thalmann war mehr als 30 Jahre lang in der Pharmazeutischen Industrie bei Johnson & Johnson und Janssen in verschiedenen kommerziellen und medizinischen Führungspositionen mit einem zusehends globalen Verantwortungsbereich tätig. Ihre Aufgaben erstreckten sich dabei auf die Gebiete Onkologie, Hämatologie und Virologie. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich seit vielen Jahren im Bereich der medizinischen Fortbildung für Ärzte in der pharmazeutischen Industrie. Derzeit ist sie Präsidentin der Global Alliance for Medical Education (GAME) und Mitglied des Board of Directors des Journal of European Continuing Medical Education (JECME). Eva Hofstädter-Thalmann arbeitet seit Beginn 2023 als unabhängige Konsulentin im Bereich strategisches Stakeholder-Management für die pharmazeutische Industrie sowie für internationale medizinische Gesellschaften. Dr. Simon Nebel, Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Eva Hofstädter-Thalmann eine renommierte und global gut vernetzte Pharma-Expertin für den Aufsichtsrat von Marinomed gewinnen konnten. Ich blicke der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen. Gleichzeitig möchte ich Ute Lassnig und Gernot Hofer meinen Dank für ihr wertvolles Engagement in den letzten Jahren aussprechen.“ In der 6. ordentlichen Hauptversammlung wurde der Vorstand zudem ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 20. Juni 2028 um bis zu EUR 759.583, mit der Möglichkeit eines teilweisen oder gänzlichen Bezugsrechtsausschlusses, zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2023"). Auch alle weiteren Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden mit großer Mehrheit angenommen. Nähere Informationen zu den Abstimmungsergebnissen, der Präsentation des Vorstands sowie der Vita der Aufsichtsräte finden Sie im Investorenbereich der Website unter https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/hauptversammlung. Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T: +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

Metrum Communications: Roland Mayrl

T: +43 664 6126228

E-Mail: marinomed@metrum.at

