Weitere US-Firma übernimmt Teslas Ladenetz-Standard für E-Autos

San Francisco (Reuters) - In den USA wächst die Unterstützung für den Ladenetz-Standard von Tesla für E-Autos weiter.

Der Chef von BTC Power, Frank Meza, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, sein Unternehmen werde ab dem kommenden Jahr ebenfalls Stecker des Typs Nacs an seinen Ladestationen anbieten. Die Firma mit Sitz in Kalifornien hat mehr als 22.000 Ladestellen verkauft. Reuters hatte nur Stunden zuvor bereits gemeldet, dass auch das Startup Rivian den North American Charging Standard (Nacs) übernimmt. General Motors und Ford hatten ebenfalls angekündigt, die Tesla-Variante zu verbauen. Die Aktie des E-Auto-Pioniers lag im Verlauf vier Prozent im Plus.

Tesla kommt damit dem Ziel näher, den Standard auf dem Markt in Nordamerika zu setzen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk stellt nach Daten des US-Energieministeriums rund 60 Prozent der Schnellladestationen in den USA. Tesla, GM und Ford machen wiederum zusammen etwa 70 Prozent der E-Fahrzeug-Verkäufe in den USA aus. Während Tesla viel Geld in den Aufbau seines Supercharger-Netzes gesteckt hat, haben die anderen US-Hersteller das Laden an unabhängige Anbieter übertragen. Diese verwenden das Combined Charging System (CCS), auf das auch die US-Regierung gesetzt hat. In Europa sind CCS-Ladestecker Standard. Hier hat Tesla diese Technik übernommen.

