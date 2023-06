Trading-Chance Aixtron: Long-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Der Umstand, dass Aixtrons letzte Quartalsbilanz zunächst nicht richtig interpretiert wurde, brachte uns einen guten Long-Gewinn ein. Aber in den vergangenen Wochen lief die Aktie vor allem im Kielwasser des KI-Hypes höher. Und dass sie jetzt in einer massiven Widerstandszone abdrehte, macht klar, wie dünn die Beine einer solchen Hype-Rallye sind. Wir nehmen den Gewinn mit und drehen auf Short.

Zunächst dachten viele, Aixtrons Geschäft wäre eingebrochen: Deutlich weniger Umsatz und Gewinn als im Vorjahresquartal - auf den ersten Blick sah die Bilanz des ersten Quartals verheerend aus. Doch wer die Meldung genauer las, erkannte, dass die Auftragslage per 31.3. weiterhin hervorragend war. Die schwachen Ergebnisse basierten auf dem Problem, dass für produzierte Anlagen noch die Exportgenehmigungen fehlten und die daher nicht in die Bilanz einfließen konnten. Das beruhigte die Trader, der Optimismus kehrte zurück. Und bevor die Aktie noch korrigieren konnte, zog der „KI-Hype“ die Aktie noch höher. Aber:

Noch ist die Auftragslage gut, aber das muss nicht so bleiben

Aixtron baut Herstellungsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das war vor allem im Zuge der „Chip-Krise“ eine Goldgrube, denn die Chiphersteller versuchten, ihre Produktionskapazität in Windeseile zu erweitern. Und zuletzt stiegen die Halbleiteraktien, weil man unterstellte, dass der „KI-Hype“ so stark wird, dass ein erheblicher Mehrbedarf an Chips entstehen würde. Und der, so die Überlegung, muss dann auch die Zulieferunternehmen wie Aixtron befeuern. Aber ob es wirklich so kommt, müsste sich erst weisen.

Denn derzeit steht der Konsum erst einmal unter Druck. Nicht gerade wenige Halbleiterunternehmen melden eine schwache Nachfrage, auch, weil viele Abnehmer unter dem Eindruck der vorherigen Chip-Knappheit auf Vorrat geordert hatten. Und wenn die Produktionskapazität bereits im Vorfeld ausgebaut wurde und Aixtron bereits ein volles Auftragsbuch für noch größere Kapazitäten hat, könnten diese Neuaufträge auch jederzeit in ein Loch fallen … zumal der Siegeszug der KI bislang vor allem in den Köpfen einiger Spekulanten stattfindet. Dementsprechend kann zwar der bisherige Ausblick des Unternehmens eintreffen, aus dem sich ein zum Vorjahr weiter steigender Gewinn pro Aktie ergäbe. Aber der wäre ja längst bekannt und eingepreist … und was danach kommt, ist eben offen.

„Abendstern“-Formation animiert zur Gewinnmitnahme Long

Und das dürfte diejenigen zum Ausstieg bewogen haben, die verkauften oder sogar Short gingen, als die Aixtron-Aktie wieder einmal in der im vergangenen Herbst entstandenen Widerstandszone zwischen 31,33 Euro und 32,21 Euro nach unten drehte. Dieser „Deckel“ könnte auch in den kommenden Wochen oder gar Monaten zu schwer sein, um weggesprengt zu werden. Und die Art und Weise, wie Aixtron da nach unten schwenkte, lässt vermuten, dass in Bezug auf unseren am 3. Mai etablierten Long-Trade das Motto „take the money & run“ etwas für sich hätte.

Denn die Aktie bildete in dieser Widerstandszone einen bärischen Abendstern im Candlestick-Chart aus (weiße Kerze, Doji, rote Kerze), eine bärische Formation, die durch unmittelbar weiter fallende Notierungen bestätigt wurde. Damit steigt die Chance, dass Aixtron das untere Ende der Handelsspanne im Bereich 24,40 Euro zu 24,54 Euro ansteuert. Die heutige, leichte Aufwärtsbewegung könnte daher eine gute Gelegenheit sein, den derzeit gut 50 Prozent ausmachenden Long-Gewinn zu kassieren und wieder die Seiten zu wechseln:

Erneuter Seitenwechsel: Die Short-Seite ist wieder dran

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 37,992 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,5. Den Stop Loss würden wir bei 32,80 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,15 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Aixtron lautet HC7A2P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 31,33 Euro, 32,21 Euro

Unterstützungen: 28,02 Euro, 24,54 Euro, 24,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Aixtron

Basiswert Aixtron WKN HC7A2P ISIN DE000HC7A2P2 Basispreis 37,992 Euro K.O.-Schwelle 37,992 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 5,15 Euro

