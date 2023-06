Credit Suisse will gegen Iwanischwili-Urteil erneut Berufung einlegen

Zürich (Reuters) - Ein Berufungsgericht auf den Bermudas hat ein Urteil zur Klage des ehemaligen georgischen Premierministers Bidzina Iwanischwili gegen eine Tochter der Credit Suisse vorgelegt.

Das Gericht gab Credit Suisse Life Bermuda zwar in einigen Punkten recht, wies die Klage insgesamt aber zurück, wie es in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Urteil hieß. In einer Stellungnahme erklärte die Credit Suisse: "Das Berufungsurteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden, was Credit Suisse Life mit Nachdruck zu tun gedenkt."

Iwanischwili war von 2005 bis 2015 Credit-Suisse-Kunde. Einen Teil seines Vermögens vertraute er einer von Credit Suisse in Singapur betriebenen Trust-Gesellschaft an. Betrug und weitere Fehler eines Genfer Kundenberaters brachten ihm hohe Verluste ein.

