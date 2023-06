Redcare Pharmacy: Gewinner des E-Rezept-Startes!

Das ehemals als Shop Apotheke bekannte Unternehmen ändert den Namen in Redcare Pharmacy. Der Start des E-Rezeptes könnte nun den Startschuss für eine weitere Aufwärtswelle bieten.Das ehemals als Shop Apotheke bekannte Unternehmen ändert den Namen in Redcare Pharmacy. Der Start des E-Rezeptes könnte nun den Startschuss für eine weitere Aufwärtswelle bieten.

Umfirmierung als Startschuss für die nächste Wachstumswelle

Bis vor wenigen Tagen heiß Europas führende One-Stop-Apotheke Redcare Pharmacy noch Shop Apotheke. Im Rahmen der Umfirmierung ging das Unternehmen mit dem Rebranding einen weiteren Schritt und launchte jetzt die Unternehmensmarke Redcare Pharmacy. Damit will das Unternehmen weg vom Image der reinen Onlineapotheke. Das Unternehmen vereint nämlich neben der Shop Apotheke auch die Marken Shop Pharmacie, Farmaline, Redcare, GoPlus, nu3, smartpatient und medapp unter einem Dach. Damit will das Unternehmen jetzt klar darstellen, dass es um eine umfassende Betreuung, innovative Lösungen und ganzheitliche Serviceleistungen geht. Geografisch ist das 2001 gegründete Unternehmen mittlerweile in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Erst 2016 erfolgte der Börsengang, seit dem 19. Juni ist das Unternehmen Teil des MDAX. Wie so viele Produkte verlagerten sich in den letzten Jahren auch zunehmend der Verkauf von Medikamenten ins World Wide Web. Die Coronapandemie führte mit ihren zahlreichen Lockdowns dazu, dass sich dieser Trend verschärfte. Was vor über 20 Jahren mit der Digitalisierung einer lokalen Familienapotheke in Köln begann, kann sich weiterhin zu einer großen Wachstumsstory entwickeln.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: