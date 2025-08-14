Lufthansa holt historische Flugzeuge in die Zentrale

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa schmückt sich mit zwei Flugzeuglegenden zum Firmenjubiläum im kommenden April. In der Nacht ist der Rumpf einer Lockheed Super Star per Schwertransport am Frankfurter Flughafen angekommen, wo der MDax-Konzern ein neues Besucher- und Konferenzzentrum errichtet. Zusammen mit einer historischen Junkers Ju 52 soll dort das viermotorige Propeller-Flugzeug aus den 1950er Jahren dauerhaft öffentlich ausgestellt werden.

Zu den Kosten für das Zentrum und die Restaurierung der beiden Flugzeuge macht das Unternehmen keine Angaben. Beide Flugzeuge aus dem Besitz der Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung sind nicht mehr für den Luftverkehr zugelassen.

Bei der Super Star hat die Lufthansa Technik ambitionierte Pläne aufgegeben, Nostalgie-Flüge für Passagiere anzubieten. Die technische Restaurierung selbst sowie insbesondere die notwendige technische Zertifizierung durch die Aufsichtsbehörden stellten sich als zu aufwendig heraus. Der Vorstand stoppte das Projekt schließlich im Jahr 2018 aus Kostengründen./ceb/DP/zb