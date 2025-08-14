Werbung ausblenden

Lufthansa holt historische Flugzeuge in die Zentrale

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa schmückt sich mit zwei Flugzeuglegenden zum Firmenjubiläum im kommenden April. In der Nacht ist der Rumpf einer Lockheed Super Star per Schwertransport am Frankfurter Flughafen angekommen, wo der MDax-Konzern ein neues Besucher- und Konferenzzentrum errichtet. Zusammen mit einer historischen Junkers Ju 52 soll dort das viermotorige Propeller-Flugzeug aus den 1950er Jahren dauerhaft öffentlich ausgestellt werden.

Zu den Kosten für das Zentrum und die Restaurierung der beiden Flugzeuge macht das Unternehmen keine Angaben. Beide Flugzeuge aus dem Besitz der Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung sind nicht mehr für den Luftverkehr zugelassen.

Bei der Super Star hat die Lufthansa Technik ambitionierte Pläne aufgegeben, Nostalgie-Flüge für Passagiere anzubieten. Die technische Restaurierung selbst sowie insbesondere die notwendige technische Zertifizierung durch die Aufsichtsbehörden stellten sich als zu aufwendig heraus. Der Vorstand stoppte das Projekt schließlich im Jahr 2018 aus Kostengründen./ceb/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
M
MDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden