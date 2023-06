3 Dividendenaktien, die ich besser nicht hätte kaufen sollen (und die vielleicht auch in deinem Depot schlummern!)

Dividendenaktien, die man nicht hätte kaufen sollen: Leider gibt es das auch. Nicht bei jeder Investition treffen wir ins Schwarze. Es gehört leider auch dazu, dass wir auch so manches Mal danebenliegen. Wichtig ist, dass wir in der Summe unserer Aktienauswahl eine gute Entscheidung treffen und auch, dass wir aus den miesen Investitionen etwas lernen.

Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676), Medical Properties (WKN: A0ETK5) und VF Corp. (WN: 857621) sind drei Dividendenaktien, bei denen ich mittlerweile sage: Es sind eher die mieseren Performer. Oder diejenigen Aktien, bei denen meine Investitionsthesen nicht perfekt gewesen sind. Sehen wir uns das und die daraus offenkundigen Lektionen ein bisschen näher an. Egal ob du die Aktien hast oder nicht: Es könnte dir helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.

Dividendenaktie Tanger Factory Outlet Centers: Das Geschäftsmodell

Die erste Dividendenaktie, die ich im Nachhinein lieber nicht gekauft hätte, ist Tanger Factory Outlet Centers. Bemerkenswert: Die Aktie liegt bei mir sogar im Plus. Das heißt, dass ich sogar Geld mit dieser Investitionsthese verdient habe. Trotz der Corona-Pandemie, trotz der für mich eher mauen Investitionsthese.

Das, was ich bei Tanger Factory Outlet Centers nicht so richtig mag, ist das Geschäftsmodell. Der US-REIT bedient Einkaufscenter beziehungsweise Outlet-Center. Lange Zeit habe ich mich damit getröstet, dass es sich gewissermaßen um die letzte Bastion der Einzelhändler handelt. Sowie auch damit, dass Outlet-Center eine solide Perspektive besitzen. Das mag alles sein: Aber in Zeiten des wachstumsstarken E-Commerce und der rückläufigen Einzelhandelsstandorte ist das Geschäftsmodell für mich zumindest mittelmäßig.

Klar: Tanger Factory Outlet Centers verdient noch solide, der Leerstand hält sich noch in Grenzen. Aber ich favorisiere inzwischen eher andere Dividendenaktien mit mehr unternehmensorientierter Qualität. Im Falle von REITs bedeutet das konkret: Geschäftsmodelle und ein Immobilienfokus in klaren Wachstumsmärkten, die keine direkte Bedrohung in Sicht haben.

Medical Properties: Immer auf die Bilanz achten

Die Dividendenaktie Medical Properties ist lange Zeit mein Favorit gewesen. Übrigens: Dabei handelt es sich auch um einen REIT. Anders als bei Tanger Factory Outlet Centers finde ich das Geschäftsmodell mit Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen zeitloser. Wobei ich auch hier inzwischen ein Manko sehe.

Das, was mich bei Medical Properties inzwischen klar stört, ist die Bilanz (und der aufgrund dessen stark nachgebende Aktienkurs). Wir können das Fazit ziehen, dass das Management in den letzten Jahren zwar Wachstum mit Zukäufen finanziert hat. Mit einer Nettoverschuldung in Höhe von 10,4 Mrd. US-Dollar ist jedenfalls die bilanzielle Stärke in Zeiten steigender Zinsen in Gefahr. Der Markt diskutiert bereits, was das Management tun muss, um die bilanzielle Situation wieder aufzubessern.

Das heißt einerseits: Bei jeder Dividendenaktie achte ich ab sofort immer auf die bilanzielle Qualität. Selbst dann, wenn die Zinsen für die Fremdmittelaufnahme eigentlich unproblematisch sind. Erschwerend kommt in diesem konkreten Fall hinzu, dass die Immobilien aus dem Gesundheitswesen schwieriger zu verkaufen sind. Auch das ist ein Aspekt, den wir bei REITs immer bedenken sollten: Wie schnell kann ein Management Assets im Zweifel wieder zu Geld machen?

VF Corp.: Nicht schlecht, aber auch nicht gut …?!

Zu guter Letzt ist die Dividendenaktie von VF Corp. ein Name, bei dem ich lieber nicht investiert hätte. Oder zumindest nicht zu stark. Die Aktie liegt bei mir mittlerweile im Minus, die Dividende ist gekürzt. Das bringt eine Investitionsthese nicht in Gänze zum Scheitern. Aber ich weiß nicht, ob die Qualität ohne eine starke Dividende für mich ausreichend ist.

Hinter der VF Corp. stecken einige starke Marken. Unter anderem Vans, aber auch The North Face, Eastpak, Timberland und weitere. Alles in allem solide Marken, die in der Fashionwelt jedoch nicht uneinholbar sind. Der Wettbewerbsvorteil der starken Marken ist, wenn, daher eher begrenzt. Es könnte in Summe trotzdem ein zeitloses Geschäftsmodell sein. Aber auch für die VF Corp. gilt, dass die Gesamtverbindlichkeiten im Vergleich zum Cash und zum Eigenkapital tendenziell eher hoch sind.

Ich glaube daher, dass die VF Corp. noch eine Zukunft besitzt. Vielleicht habe ich mich damals aber von einer doch eher hohen Dividende und einem adeligen Status leiten lassen. Und nicht von der unternehmensorientierten Qualität. Von der bilanziellen Stärke jedenfalls mit Sicherheit nicht.

Augen auf bei Dividendenaktien!

Weder Medical Properties noch Tanger Factory Outlet Centers, noch die VF Corp. ruinieren mich als Investor. Dafür sind deren Anteile zu klein in meinem Portfolio und es handelt sich bei den Namen nicht um Totalausfälle. Trotzdem: Ich hätte die Dividendenaktien im Nachhinein besser nicht gekauft … denn es gibt gute Gründe, bei denen ich eigentlich hätte skeptisch werden müssen.

Der Artikel 3 Dividendenaktien, die ich besser nicht hätte kaufen sollen (und die vielleicht auch in deinem Depot schlummern!) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties, Tanger Factory Outlet Centers und der VF Corp. Aktienwelt360 empfiehlt keine der genannten Aktien.

