dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.06.2023 - 15.15 Uhr

US-Apothekenkette Walgreens kämpft mit schwachem Geschäft und will mehr sparen

DEERFIELD - Ein weiterhin rückläufiges Geschäft mit Covid-Produkten und eine glimpflich verlaufene Grippesaison haben der US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal zugesetzt. Zudem mache sich noch immer das unsichere Umfeld und die Zurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden bemerkbar, teilte das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag in Deerfield mit. Der Vorstand kürzte wegen des anhaltend herausfordernden Umfelds seine Gewinnprognosen für das Jahr und kündigte zugleich härtere Sparmaßnahmen an.

ROUNDUP: Hamborner Reit rechnet mit deutlichem Rückgang von Nettovermögenswert

DUISBURG - Hamborner Reit sieht seine Vermögenswerte wegen der angespannten Situation bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien stärker sinken als bisher gedacht. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios auf vergleichbarer Basis dürfte zum 30. Juni im Vergleich zum Jahresende 2022 um 5,5 bis 6,0 Prozent sinken, teilte der im SDax notierte Gewerbeimmobilien-Spezialist am Montagabend in Duisburg mit. Dies liege an einer negativen Wertentwicklung des Büro- und Einzelhandelsbestands. Anleger reagierten am Dienstag negativ auf die Nachrichten.

ROUNDUP: Naspers will Prosus-Wert durch einfachere Kapitalstruktur steigern

AMSTERDAM - Eine neue Vereinbarung mit dem Mutterkonzern Naspers über die Art der Beteiligung soll der lange unterbewerteten Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus wieder Aufwind verschaffen. Zugleich will Naspers weiterhin einen Großteil des Prosus-Kapitals und die Mehrheit der Stimmrechte behalten. Investoren zeigten sich vom angekündigten Deal begeistert; die Aktienkurse beider Unternehmen zogen deutlich an.

ROUNDUP: Labordienstleister Synlab trennt sich von Schweiz-Geschäft

MÜNCHEN/SYDNEY - Der Labordienstleister Synlab trennt sich von seinen Aktivitäten in der Schweiz. Die Münchener veräußern ihr Geschäft dort an den Wettbewerber Sonic Healthcare. Europas größte Laborkette war in der Vergangenheit durch zahlreiche Übernahmen gewachsen. Aktuell kämpft das Unternehmen jedoch mit dem abflauenden Corona-Rückenwind und senkt mit dem Verkauf nun seine Verschuldung. Auch wirkt sich die Transaktion positiv auf die Profitabilität aus, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die in Sydney beheimatete Sonic Healthcare zahlt laut einer eigenen Mitteilung 150 Millionen Schweizer Franken (knapp 154 Mio Eur).

Starke Nachfrage stimmt Fluglinie Delta optimistischer

ATLANTA - Eine starke Ticketnachfrage und niedrigere Kerosinpreise stimmen die US-Fluggesellschaft Delta zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 5 bis 6 US-Dollar (4,58 bis 5,50 Euro) erreichen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Investorentags am Dienstag in Atlanta mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 5,81 Dollar gerechnet. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten positiv an: Im vorbörslichen New Yorker Handel legte die Delta-Aktie um rund ein Prozent zu.

Rüstungsexporte für 4,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr genehmigt

BERLIN - Die Bundesregierung hat in diesem Jahr bisher Rüstungsexporte für mindestens 4,62 Milliarden Euro genehmigt. Das sind etwa 12 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahrs. Das wichtigste Empfängerland im Zeitraum 1. Januar bis 19. Juni war die von Russland angegriffene Ukraine, für die Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 1,18 Milliarden Euro genehmigt wurden. Knapp dahinter folgt Ungarn mit 1,03 Milliarden Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Deutsche-Börse-Chef: Simcorp-Übernahme vorerst letzter Milliardendeal

FRANKFURT - Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer sieht die laufende Übernahme des Softwareunternehmens Simcorp als letztes großes Geschäft seiner Ende 2024 endenden Amtszeit. Weitere Milliardentransaktionen werde der Dax-Konzern in den kommenden eineinhalb Jahren eher nicht durchziehen, sagte Weimer am Montagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Man wolle jetzt die Verschuldung zurückfahren. "Unabhängig davon werden immer Deals in dreistelliger Millionengrößenordnung gehen."

ROUNDUP 2: Bewährungsstrafe im Diesel-Skandal für Ex-Audi-Chef Stadler

MÜNCHEN - Das Landgericht München hat den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Kammer sprach ihn am Dienstag nach 171 Verhandlungstagen des Betrugs schuldig.

