MSCI World - Die nächste Bodenbildung

Für die breite Masse an Sparplan-Investoren hat sich der MSCI World in den letzten Jahren zu einem absoluten Basisinvestment entwickelt. Grund genug, um das Weltaktienbarometer einer charttechnischen Bestandsaufnahme zu unterziehen. Im Verlauf der Korrektur des vergangenen Jahres hat sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 2.655 Punkten) mehrfach als solider Halt erwiesen. Die Rückeroberung des Widerstandsbereichs bei rund 2.850 Punkten ist jetzt aber nochmal eine ganz andere Hausnummer, denn damit hat der MSCI World eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen (siehe Chart). Mit anderen Worten: Die beschriebene Trendwende macht die Negativentwicklungen des vergangenen Jahres endgültig vergessen. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 500 Punkten – ausreichend, um langfristig das bisherige Allzeithoch vom Januar 2022 bei 3.262 Punkten wieder ins Visier zu nehmen. In dem Moment, in dem wir die o. g. S-K-S-Formation als Schlüsselargument hervorheben, ist auch klar, was in Zukunft nicht passieren darf. Nämlich ein Rebreak der Nackenzone des Trendwendemusters bei 2.850 Punkten, welches die Formation negieren würde.

MSCI World (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MSCI World

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

