Original-Research: urban-gro, Inc (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: urban-gro, Inc - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu urban-gro, Inc Unternehmen: urban-gro, Inc ISIN: US91704K2024 Anlass der Studie: Coverage Aufnahme Empfehlung: Kaufen seit: 27.06.2023 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat am 27.06.2023 die Coverage von urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024/ Bloomberg: UGRO US) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von USD 7,00. Zusammenfassung: Wir nehmen die Coverage von urban-gro (UG) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $7 auf. Das Unternehmen ist ein integriertes Dienstleistungsunternehmen, das Lösungen für die Controlled Environment Agriculture (CEA) und gewerbliche Sektoren anbietet. Das Unternehmen hat einen großen Erfahrungsschatz, der mehr als 1.000 CEA-Projekte umfasst. Unserer Ansicht nach sind die Wachstumsaussichten von UG hervorragend, da sich das Unternehmen auf die noch im Entstehen begriffenen Branchen Cannabis und Vertikale Landwirtschaft konzentriert. Dank zweier strategischer Akquisitionen zur Erweiterung des Fachwissens und zur Umsetzung der schlüsselfertigen Lösungen, eines vollen Auftragsbestands und einer reichlichen Liquidität ist das Unternehmen in der Lage, seinen Umsatz zu steigern und seine Rentabilität wiederherzustellen. Wir sind der Meinung, dass die Anleger die positiven Auswirkungen des neu gestärkten Produktangebots bisher nicht erkannt haben und den Finanzierungsbedarf von urban-gro falsch einschätzen. First Berlin Equity Research on 27/06/2023 initiated coverage on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024/ Bloomberg: UGRO US). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a USD 7.00 price target. Abstract: We start coverage of urban-gro (UG) with a Buy rating and $7 target price. The company is an integrated professional services and design-build firm offering solutions to the Controlled Environment Agriculture (CEA) and commercial sectors. The company has a wealth of experience including >1k CEA projects. We think UG's growth prospects are excellent, given its focus on the still emerging cannabis and vertical farming (VF) industries. A pair of strategic acquisitions to broaden expertise and fulfil its turnkey vision, a full backlog, and ample liquidity has the company poised to grow its topline and restore profitability. We reckon investors are overlooking the positives emerging from the newly strengthened product offering and misunderstand urban-gro's financing needs. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27265.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °