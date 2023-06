Thomson Reuters übernimmt KI-Startup Casetext

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Mit der Übernahme die KI-Startups Casetext verstärkt Thomson Reuters das Geschäft mit Angeboten für Juristen.

Der kanadische Informationskonzern kündigte am Dienstag den Kauf der Softwarefirma für 650 Millionen Dollar in bar an. Casetext bietet einen juristischen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der "CoCounsel" nutzt die Technologie des Chatbots ChatGPT, der sogenannte Generative KI weltweit populär gemacht hat. Er kann den Angaben zufolge unter anderem Verträge analysieren, Memos verfassen oder eidesstattliche Erklärungen vorbereiten. Zu den Kunden von Casetext zählen mehr als 10.000 Kanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen.

Thomson Reuters bietet spezielle Datenbanken und Produkte für Juristen, Steuerexperten und Unternehmen an und ist Muttergesellschaft der Nachrichtenagentur Reuters. Michael Eastwood, Finanzchef des Konzerns, hatte vergangenen Monat angekündigt, jährlich rund 100 Millionen Dollar in KI investieren zu wollen. Diese Summe komme zu dem rund zehn Milliarden Dollar schweren Budget für Übernahmen hinzu.

(Bericht von Bharat Govind Gautam; geschrieben von Hakan Ersen; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)