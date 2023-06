Trading-Chance Stellantis: Toppbildung!

Werbung

Stellantis entstand 2021 durch den Zusammenschluss von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe mit ihren Hauptmarken Peugeot, Citroen und Opel. Es ist ein riesiger Automobilkonzern, mit all den Risiken, auf die die Branche zusteuert. Die Aktie hat jetzt ein durch die Dividendenzahlung Ende April entstandenes Gap geschlossen und orientiert sich wieder abwärts: Eine Trading-Chance Short.

Obwohl viele den Namen Stellantis nicht kennen, sitzen sie in einem Auto dieses Konzerns, denn unter diesem Holding-Dach finden sich zahlreiche Marken, so z.B. Fiat. Chrysler, Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Maserati, Lancia, Alfa Romeo. Oft sagt man sich: Je größer ein Unternehmen, desto größer seine Marktmacht und damit auch die Gewinne. Aber dadurch wird ein Konzern auch schwerfälliger, kann nicht schnell genug auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren. Und dass die Automobilbranche vor einer problematischen Phase steht, dämmert immer mehr Investoren.

Die Unterbewertung ist abgebaut … jetzt ist die Aktie von starken Zahlen abhängig

Dass die Aktien der Automobilbranche ein niedriges Kurs/Gewinn-Verhältnis ausweisen und in guten Konjunkturphasen satte Dividenden zahlen, ist bekannt und mit ein Grund, warum viele Anleger bei diesen Aktien selbst dann noch zugreifen, wenn man eigentlich unterstellen kann, dass diese guten Zeiten ein Ende haben. Aber Stellantis schoss in dieser Hinsicht den Vogel ab: Per Ende 2022 sah man hier ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 2,5 und eine Dividendenrendite von zehn Prozent. Anders herum wäre schon gut gewesen, aber das war beeindruckend.

Doch das wurde eben auch nicht übersehen. Die Aktie legte zwischen Jahresbeginn und Anfang März um die 35 Prozent zu. Und auch, wenn die Analysten das Kursziel im Schnitt bei 21 Euro sehen: Weiter traute man sich da dann doch nicht voran. Denn auch, wenn die Aktie immer noch niedriger bewertet ist als andere Automobil-Titel: Die Experten erwarten schon jetzt, dass der Unternehmensgewinn im laufenden Jahr gegenüber 2022 um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Und das Risiko, dass Druck auf die zuletzt so stark angehobenen Verkaufspreise kommt und die Margen mehr drücken wird als bislang prognostiziert, ist greifbar … zumal noch niemand weiß, ob das nicht längst begonnen hat, denn Stellantis wird erst Ende Juli offenlegen, wie das erste Halbjahr gelaufen ist.

Ohne Dividendenabschlag sähen wir hier ein entstehendes Dreifachhoch

Im Chart sehen wir, dass die im April entstandene Abwärts-Kurslücke, ein „Gap Down“, geschlossen wurde und der Kurs seither nicht wieder in Fahrt kommt. Das ist grundsätzlich ein Warnsignal für die Bullen und eine Chance auf der Short-Seite. Zwar wurde dieses „Gap Down“ durch die Dividendenzahlung ausgelöst. Aber würde man diesen Dividendenabschlag von stattlichen 1,34 Euro einfach wegrechnen, würde man sehen, dass dieses Schließen der Kurslücke dann einem dritten Hoch im Bereich des Zwischenhochs vom April entsprechen würde. Was bedeutet:

Quelle: marketmaker pp4

Ob mit oder ohne rechnersicher Berücksichtigung der Dividende: eine Toppbildung zeigt sich hier in jedem Fall. Und wenn man den Stop Loss eng über das letzte Zwischenhoch legt, hätte man angesichts eines immer mehr ins Wanken kommenden Gesamtmarkts und eines durch den engen Stopp überschaubaren Risikos eine für risikofreudige Trader spannende Ausgangslage für einen Short-Trade.

Ein Short-Trade setzt auf eine Eintrübung der Lage bei den Autobauern

Wir würden für einen Trade auf Stellantis ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 18,869 Euro, woraus sich momentan ein Hebel von 4,0 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 16,10 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,74 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet UH38F6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 15,93 Euro, 17,32 Euro, 17,78 Euro

Unterstützungen: 14,14 Euro, 13,05 Euro, 11,87 Euro, 11,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Stellantis

Basiswert Stellantis WKN UH38F6 ISIN DE000UH38F65 Basispreis 18,869 Euro K.O.-Schwelle 18,869 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 2,74 Euro

