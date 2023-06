IRW-News: ION Energy Ltd.: ION Energy meldet Änderung und Anpassung der Vereinbarung über den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: ION Energy meldet Änderung und Anpassung der Vereinbarung über den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake

Toronto, Ontario--(28. Juni 2023) / IRW-Press / ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) hat die Vereinbarung über den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake in den kanadischen Nordwest-Territorien (Bliss Lake) geändert und neu gefasst (die A&R-Vereinbarung). Der Erwerb von Bliss Lake durch das Unternehmen wurde ursprünglich in einer Pressemeldung vom 11. Mai 2023 (die Erwerbsmitteilung) angekündigt.

Der Abschluss der A&R-Vereinbarung diente der Klärung bestimmter Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung und der Transaktion. Infolge der Änderungen besteht die unmittelbare Gegenleistung für den Erwerb gemäß den Bedingungen der A&R-Vereinbarung aus einer einzigen Tranche von Unternehmensaktien im Wert von 128.571 $ (angenommener Wert von 0,25 $ je Aktie). Die unveränderten Transaktionsbedingungen sehen auch eine aufgeschobene aktienbasierte Gegenleistung an die Verkäufer vor, falls die Analyseergebnisse der Explorationsarbeiten auf Bliss Lake die festgelegten Schwellenwerte für den Lithiumoxidgehalt erreichen, sowie eine Barzahlung im Falle der Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung bei Bliss Lake, die die festgelegten Kriterien erfüllt.

ION Energy freut sich sehr, dass das Unternehmen die Kaufbedingungen für das vielversprechende Pegmatitprojekt im äußerst höffigen Pegmatitfeld Yellowknife in dieser entscheidenden Phase der Elektrifizierung der Welt und der Stärkung der Versorgung mit Batteriemetallen neu aushandeln konnte. Die Exploration soll noch in diesem Sommer beginnen. Das ION-Team freut sich auch über die jüngste Absichtserklärung zwischen den Regierungen der USA und der Mongolei, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in Bezug auf kritische Metalle voranzutreiben. Die langfristige Vision von ION Energy, die Batteriemetallversorgung in Asien durch unser Vorzeigeprojekt in der Mongolei zu transformieren, bietet unseren Aktionären auch weiterhin ein starkes Wertversprechen, so CEO und Direktor Ali Haji.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Erwerb von Bliss Lake im Juli 2023 abgeschlossen wird. Weitere Informationen über Bliss Lake finden Sie in der Erwerbsmitteilung, die auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Lithiumressourcen in strategischen Rechtsgebieten. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. Mit dem Erwerb des Projekts Bliss Lake in den kanadischen Northwest Territories (NWT) wird ION sein Profil in Bezug auf Lithiumvorkommen und Rechtsprechung erheblich erweitern. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf das den erwarteten Transaktionsschluss des Erwerbs von Bliss Lake und die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von ION Energy abweichen, gehören unter anderem die Prüfung der Transaktion durch die Börse, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten und Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

