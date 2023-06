Korn/Ferry erhöht die Dividende

Der amerikanische Dienstleister Korn/Ferry International Inc. (ISIN: US5006432000, NYSE: KFY) wird seinen Aktionären am 31. Juli 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Aktie ausbezahlen (Record day ist der 7. Juli 2023). Damit wird die Quartalsdividende um 20 Prozent erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von 0,72 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,95 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,47 Prozent (Stand: 27. Juni 2023).

Der Personal-Dienstleister Korn/Ferry International ist auf die Suche nach Führungskräften (Executive Search) spezialisiert und beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz lag im vierten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2023 bei 738,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 727 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juni 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 47,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 91,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 53 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 94,4 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,30 Prozent im Minus (Stand: 27. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 2,67 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de