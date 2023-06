KORREKTUR/Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf Erholungskurs

(Korrigiert wird das vorbörsliche Plus bei Elmos und Siemens Energy im vorletzten Absatz, letzter Satz sowie im letzten Absatz, erster Satz. Es belief sich auf 3,4 beziehungsweise 1,1 Prozent.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte wohl fort: Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15 922 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich stark erwartet.

Nach oben geht es für den Dax zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 961 Punkten, bevor dann die Hürde bei 16 000 Punkten wieder in den Fokus rückt.

Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch gefestigt hatte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt. In Asien nahm vor allem die japanische Börse diese Vorlage auf. In China strichen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder ein. Auch Berichte über mögliche weitere Einschränkungen seitens der USA für Ausfuhren leistungsstarker Chips nach China belasteten.

Eine durch die US-Arzneibehörde FDA zunächst abgelehnte Zulassung für das Augenmittel Eylea vom US-Biotechkonzern Regeneron belastet den Aktienkurs von Bayer . Bayer hat die Marketingrechte an dem Medikament. Vorbörslich ging es auf Tradegate um 1,3 Prozent nach unten zum Xetra-Schluss.

Der Halbleiterhersteller Elmos will die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chiproduktion (Wafer) in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse verkaufen. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 93 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit. Vorbörslich auf Tradegate verteuerten sich die Anteile um 3,4 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Siemens Energy setzten ihre jüngste Stabilisierung mit einem vorbörslichen Plus auf Tradegate von 1,1 Prozent fort. Am Freitag waren sie nach zurückgezogenen Prognosen um mehr als 37 Prozent eingebrochen./ajx/jha/