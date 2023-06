EQS-News: Börse Hannover: Außerplanmäßiges Rebalancing des Global Challenges Index - ConvaTec Group neu im Nachhaltigkeitsindex

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Außerplanmäßiges Rebalancing des Global Challenges Index: ConvaTec Group neu im Nachhaltigkeitsindex



Hannover, 29. Juni 2023 – Im Rahmen eines außerplanmäßigen Rebalancings beim Global Challenges Index (GCX) rückt das britische Unternehmen ConvaTec Group Plc (ISIN: GB00BD3VFW73) ab 6. Juli 2023 in den nachhaltigen Aktienindex auf. Zu den Tätigkeiten des Unternehmens gehören unter anderem die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Produkten und Technologien im Zusammenhang mit Therapien für die Behandlung chronischer Erkrankungen, zum Beispiel in der Wund- und Stomaversorgung. Es überzeugte die Initiatoren – die Börse Hannover und den Anbieter von ESG Lösungen ISS ESG – sowie den GCX-Expertenbeirat durch den Beitrag seiner Produkte zur Überwindung globaler Herausforderungen und durch gute Leistungen in Bezug auf branchenspezifisch besonders relevante Nachhaltigkeitsthemen und -risiken, wie im Bereich Produktsicherheit. ConvaTec ersetzt das Unternehmen Koninklijke Philips NV (ISIN: NL0000009538), das infolge einer schwerwiegenden Kontroverse im Bereich des Verbraucherschutzes, im Kontext der globalen Herausforderung zur Bevölkerungsentwicklung, ausscheiden muss.



Der GCX umfasst 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen, die sich der Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen widmen. Dazu gehören u. a. Klimawandel, nachhaltige Waldwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen.



„Das außerplanmäßige Rebalancing zeigt, dass wir jederzeit bereit sind, Unternehmen zu ersetzen, die den sehr hohen Ansprüchen des GCX nicht mehr entsprechen. Dadurch sichern wir die Qualität der Indexzusammensetzung und kommen den Erwartungen des Anlegerpublikums entgegen“, erläutert Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Das nächste planmäßige Rebalancing des GCX ist für September 2023 vorgesehen.



Über den Global Challenges Index und Global Challenges Corporates

Die Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (ehemals oekom research AG, seit 2018 Teil von ISS ESG) entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Ein Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, der deutschen UNESCO-Kommission, vom WWF sowie von Hochschulen und weiteren internationalen Organisationen angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten und begleitet den Index aktiv.

Der Global Challenges Corporates (GCC) ist ein Korb besonders nachhaltig wirtschaftender Anleihe-Emittenten, die nach den identischen Kriterien des GCX selektiert werden. Folglich müssen die Unternehmen im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings ebenfalls den Best-in-Class-Status erreichen und dürfen nicht gegen umfangreiche Ausschlusskriterien verstoßen.

Mehr Informationen zum GCX und den auf dem Index basierenden Finanzprodukten finden Sie unter www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit.



Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 40-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) in Zusammenarbeit mit ISS ESG und den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Die Index-Familie der Börse Hannover wurde im Juli 2022 um den GCX Emerging Markets (GCX EM) erweitert, der Unternehmen aus den Schwellenländern mit einbezieht, die einen aktiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten. Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boersenag.de



Über ISS ESG

ISS ESG Lösungen ermöglichen Anlegern die Entwicklung und Integrierung von nachhaltigen Anlagepolitiken und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com.



