EQS-News: Hauptversammlung der PVA TePla AG beschließt Erweiterung und wählt Dr. Myriam Jahn in den Aufsichtsrat

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der PVA TePla AG beschließt Erweiterung und wählt Dr. Myriam Jahn in den Aufsichtsrat



29.06.2023 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hauptversammlung der PVA TePla AG beschließt Erweiterung und wählt Dr. Myriam Jahn in den Aufsichtsrat Wettenberg, 29. Juni 2023 - Die gestrige ordentliche Hauptversammlung des Technologieunternehmens PVA TePla AG ist unter großer Beteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgreich verlaufen. Insgesamt waren 45,04 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 9.797.746 Aktien. Sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung fanden die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wiederwahl der BDO AG, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. Mit der vorgeschlagenen Erweiterung des Aufsichtsrats von bisher drei auf nun vier Personen wurde ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Corporate Governance des Unternehmens vollzogen. Dr. Myriam Jahn, 54 J., wurde von den Aktionärinnen und Aktionären als neues und zusätzliches Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Sie verstärkt das Gremium als ausgewiesene Branchen-Expertin in der Halbleiterindustrie und bringt umfassendes Knowhow in den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung mit. Der scheidende Vorstandsvorsitzende der PVA TePla AG, Manfred Bender, bedankte sich in seiner Rede für das Vertrauen und die Unterstützung der Aktionärinnen und Aktionäre in den zurückliegenden Jahren. Gleichzeitig würdigte er die gute Zusammenarbeit mit Jalin Ketter, die als CFO und ab dem 1. Juli Vorstandssprecherin im zweiköpfigen Vorstandsteam gemeinsam mit COO Oliver Höfer die Gesamtverantwortung für das Unternehmen übernehmen wird. Auf der Hauptversammlung wurde im Dialog zwischen dem Vorstand und den Aktionären noch einmal deutlich, dass die PVA TePla-Gruppe auf dem richtigen Weg in die Zukunft ist. „Sowohl unser Halbleiter- als auch unser Industrie-Segment profitiert von den Chancen, die sich aus wichtigen Megatrends wie der Digitalisierung, der Elektromobilität und der Energiewende ergeben. Indem wir diese wichtigen Trends für uns nutzbar machen, erschließen wir mit unseren innovativen und zukunftsorientierten Technologien neue Geschäftsmöglichkeiten und profitieren von wachsenden Märkten“, führte Jalin Ketter aus.

Kontakt: Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com Dr. Gert FisahnInvestor RelationsPVA TePla AGTel: +49(0)641/68690-400gert.fisahn@pvatepla.com

29.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com