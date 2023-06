EQS-News: Mantaro Precious Metals Corp. gibt Ergebnisse von petrologischer Bohrkernstudie von “Golden Hill” bekannt

Emittent / Herausgeber: MIC Market Information & Content Publishing GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis

Mantaro Precious Metals Corp. gibt Ergebnisse von petrologischer Bohrkernstudie von “Golden Hill” bekannt



29.06.2023 / 09:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mantaro Precious Metals Corp. gibt Ergebnisse von petrologischer Bohrkernstudie von “Golden Hill” bekannt Mantaro Precious Metals Corp. (ISIN: CA56450P1018 ; WKN: A3C6YW) freut sich, die Ergebnisse einer petrografischen Bohrkernstudie des ersten Bohrprogramms des Unternehmens bei der Goldlagerstätte “Gold Hill” in Bolivien bekannt zu geben. Dieser Bericht stellt eine letzte Verifizierungsphase vor der Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung dar. Höhepunkte: - Die Goldablagerung bei “La Escarcha”, einschließlich der im ersten Bohrprogramm durchschnittenen Goldgehalte, ist primär und steht nicht mit supergenen Effekten in Zusammenhang. Dies hat positive Auswirkungen auf die Goldgehalte in der Tiefe. - Gold kommt als “free milling”, natives Gold vor, das in erster Linie an Quarz-Carbonat-Kristallgrenzen und entlang von Brüchen innerhalb von Quarz und Pyrit vorhanden ist. - Die Größe und die Form der Goldkörner sowie die Wahrscheinlichkeit, dass ein beträchtlicher Prozentsatz des nativen Goldes bei der Zerkleinerung freigesetzt wird, stimmen mit den Ergebnissen der metallurgischen Pilottests überein, die eine hervorragende Goldgewinnungsrate mittels Gravitation und Cyanidation lieferten. - Der Sulfidgehalt ist im Allgemeinen gering, was in Verbindung mit den reichlich vorkommenden säureneutralisierenden Carbonat-Taubgestein-Mineralien positive Auswirkungen auf die Abraumhalde hat. Dr. Chris Wilson, FAusIMM (CP), FSEG, FGS, Principal Consultant von Mantaro, sagte: “Die Ergebnisse der petrologischen Studie und der metallurgischen Pilottests durch SGS haben das Risiko des Projekts weiter gesenkt. Angesichts der Tatsache, dass Golden Hill eine genehmigte Abbaukonzession ist, werden die petrografischen Daten die Überprüfung von kurzfristigen Abbauszenarien und die Planung eines lukrativen Phase-2-Bohrprogramms unterstützen, das die Streichlänge und die tieferen Erweiterungen des mineralisierten Systems La Escarcha anpeilt.” Eine petrografische Studie wurde an 32 Bohrkernproben des ersten Bohrprogramms des Unternehmens bei “La Escarcha” und “Gabby” durchgeführt. Die Proben wurden in vertikalen Tiefen von 20 bis 120 m unterhalb der Oberfläche entnommen und sind repräsentativ für die Art und den Gehalt der durchschnittenen Mineralisierung. Das primäre Ziel der petrografischen Studie bestand darin, (1) die mineralogische Signatur der goldhaltigen Quarz-Carbonat-Scherzonen besser zu verstehen; (2) die Goldkorngröße, -verteilung und -morphologie zu quantifizieren; (3) die Beziehungen zwischen den Gold-Taubgestein-Mineralien zu beschreiben, um sie in metallurgische Studien zu integrieren; und (4) Daten für zukünftige Explorationsziele zu generieren. Es wurde eine Kombination aus Dünnschliff, polierter Blockmikroskopie und Rasterelektronenmikroskop (SEM) mit Rückstreuelektronenkartierung angewandt. Die petrografischen Arbeiten wurden durch umfassende Kernaufzeichnungen ergänzt, wodurch die Ergebnisse der Studie in den breiteren 3D-Rahmen der Lagerstätte sowie in die strukturelle und hydrothermale Weiterentwicklung des mineralisierten Systems integriert werden konnten. Die Arbeiten wurden von “Specialist Exploration Services LLC” durchgeführt und von Dr. Chris Wilson, dem primären geologischen Berater des Unternehmens, geleitet, der eine petrografische und analytische Erfahrung mit Mineralvorkommen und damit in Zusammenhang stehenden hydrothermalen Systemen von über 35 Jahren vorweisen kann. Goldgehalte bei “La Escarcha” sind primär und nicht supergen angereichert. Supergene (oder Oberflächenverwitterungs)-Prozesse sind vom Abbau primärer Sulfidmineralien durch den Kontakt mit saurem Regen und oberflächennahem Grundwasser geprägt. Durch chemische Reaktionen wird Gold aus den Sulfiden freigesetzt, wenn diese in Eisenoxide wie Limonit, Hämatit und Goethit umgewandelt werden. Supergene Prozesse können zu einer angereicherten oberflächennahen Zone mit höheren Goldgehalten führen. Um zu verstehen, ob die supergene Anreicherung die oberflächennahen Goldgehalte beeinträchtigt hat, ist es von grundlegender Bedeutung, das tiefere Potenzial des mineralisierten Systems mittels Bohrungen zu erschließen. Die petrografische Untersuchung des Bohrkerns von “La Escarcha” bestätigte das Vorkommen von freiem Gold mit Pyrit und Arsenopyrit. Die Mineralisierung ist von primärer (oder hypogener) Natur und es gibt keine Anzeichen für eine Oxidation oder supergene Prozesse. Dies ist insofern von Bedeutung, als es darauf hinweist, dass die vom oberflächennahen ersten Bohrprogramm des Unternehmens gemeldeten Goldgehalte nicht durch oberflächliche Prozesse verstärkt wurden, sondern dass es sich um primäre hypogene Gehalte handelt, die während der Ablagerung von Gold und Sulfiden aus mineralisierenden Flüssigkeiten gebildet wurden. Es muss erwähnt werden, dass sich die primäre Sulfidmineralisierung in orogenischen oder in Grünstein enthaltenen Goldsystemen weltweit über vertikale Abschnitte von mehr als 1 km erstreckt - wie die Bohrungen und/ oder der Abbau bei zahlreichen Lagerstätten der Referenzgruppe belegen. Der Schwerpunkt der Bohrungen des Unternehmens bei “La Escarcha” lag auf einer kleinen Platte mit einer Länge von allgemein weniger als 90 m vertikal über eine eingeschränkte Streichenlänge von nur 400 m. Das Fehlen einer supergenen Anreicherung bestätigt das Tiefenpotenzial des Systems und hat es dem Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht weitere lukrative Step-Back- und Step-Bohrlöcher bei “La Escarcha” zu planen. Dr. Chris Wilson ergänzte: “Die Anreicherung der oberflächennahen Goldgehalte durch supergene Prozesse ist ein potenzielles Problem, wenn die oberflächennahen Bohrergebnisse verwendet werden, um tiefere Erweiterungen des mineralisierten Systems anzupeilen. Das Fehlen von supergenen Prozessen in oberflächennahen Bohrkernabschnitten bei Golden Hill weist darauf hin, dass die Analyseergebnisse primäre oder hypogene Gehalte widerspiegeln - was das solide Tiefenpotenzial des Systems bestätigt. Als vollständig genehmigte Abbaukonzession ist Mantaro in der Lage, die Bohrungen jederzeit fortzusetzen, ohne weitere Genehmigungen einholen zu müssen.” Abbildung 1: Typisches Beispiel einer goldhaltigen Quarz-Karbonat-Scherzone und dunkelgraues Metasedimentgestein. Sulfide und Gold werden vorzugsweise an den Quarz-Karbonat- und Metasedimentkontakten abgelagert. Beachten Sie das Fehlen von Oxidation und/o Abbildung 2: Foto einer Kernprobe aus dem Diamantbohrloch GH0005, das Quarz-Calcit-Ganggestein (weiß und cremefarben) und deformiertes Metasediment zeigt, das hauptsächlich aus einer Albit-Muskovit-Mischung (braun und schwarz) besteht. Man beachte die häu Abbildung 3: Detailaufnahme des Bohrkerns von Diamantbohrloch GH0006 mit Quarz-Calcit-Ganggestein (weiß und cremefarben) und Metasedimenten (dunkelgrau). Man beachte, dass Pyrit als euedrische Kristalle, Blasen und Lamellen hauptsächlich im Metasediment v Gold ist “free milling” und nicht “refraktär” Metallurgische Pilottests an einer Untertage-Großprobe, die von SGS durchgeführt und zuvor von Mantaro bekannt gegeben wurden, verdeutlichten eine hervorragende Goldgewinnungsrate mittels Gravitation (74 %) und Cyanid (94 %). Die metallurgische Untersuchung wurde an einer 170-kg-Teilprobe einer 10-t-Untertageprobe mit einem Höchstgehalt von 5,53 g/t Au durchgeführt, was mit den im ersten Bohrprogramm erzielten Gehalten übereinstimmt. Die petrografische Studie bestätigt, dass Gold in Form von Flecken und Körnern mit einem Durchmesser von 25 bis 100 µm und grobkörnigen Ausreißern mit einem Durchmesser von bis zu 2 mm vorkommt. Gold kommt an Quarz-Carbonat-Feldspat-Kristallgrenzen und entlang von Brüchen in Quarz und Sulfiden (vorwiegend Pyrit) vor. Daher sollte das Gold bei der Zerkleinerung durch einfaches Brechen und Mahlen ungehindert freigesetzt werden. Dies entspricht (1) den von SGS bekannt gegebenen metallurgischen Gewinnungsraten und (2) historischen Minenproduktionsaufzeichnungen, die eine solide Gewinnungsrate mittels Gravitation belegen. Die vorherrschenden Taubgesteinsmineralien (oder Endmaterialien) beinhalten Quarz-Carbonat-Feldspat-Glimmer und zwischen 2 und 12 % Sulfide, die in erster Linie Pyrit und Arsenopyrit, in geringerem Maße Pyrrhotit sowie Spuren von Chalkopyrit enthalten. Der gesamte Sulfidgehalt ist charakteristisch für die hypogene Mineralisierung in orogenischen, in Grünstein enthaltenen Goldlagerstätten weltweit. Der Sulfidgehalt ist variabel, wobei sich Pyrit und Arsenopyrit vorwiegend in glimmerhaltigeren Strukturen bilden, was die Freisetzung von Gold beim Mahlen nicht beeinträchtigen sollte. Abbildung 4: Rasterelektronenmikroskopische energiedispersive Röntgenspektroskopie (SEM-EDS) der hochgradigen Diamantbohrkernprobe von “La Escarcha”. Die Mineralien sind wie folgt dargestellt: Gold (orange), Calcit (dunkelblau), Quarz (grau), Pyrit (gelb) Goldkorngröße, Morphologie und Gravitationsgewinnung´ Die Größe und Morphologie der Goldkörner sowie das Ausmaß, in dem sich das Gold frei von Gangmineralien löst, sind grundlegende Parameter, die die Goldgewinnung durch Gravitation beeinflussen. Im Einzelnen: - Korngröße: Die Größe der Goldkörner hat einen wesentlichen Einfluss auf die Effizienz der Gravitationsgewinnung. Goldpartikel mit einem Durchmesser von mehr als 20 bis 30 Mikrometern werden im Allgemeinen gut durch die Gravitation zurückgewonnen. - Morphologie der Körner: Gleichmäßige Goldkörner sind für die Gravitationsgewinnung besser geeignet als flockige und foil-förmige Goldkörner. - Freisetzung: Natives Gold kann mit Hilfe von Gravitationsverfahren gewonnen werden, da es ein SG von 19,3 hat, während Gangminerale ("Abraum") im Allgemeinen ein SG von 2,5 bis 4,0 aufweisen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Goldkörner frei von den Abraummineralien lösen. Goldkörner, die in Gangmineralen eingekapselt oder an diese gebunden bleiben, bilden Verbundpartikel mit einem durchschnittlichen spezifischen Gewicht, das deutlich unter dem von reinem Gold liegt. Solche Verbundpartikel können bei der Gravitationsgewinnung nicht gewonnen werden. Die petrographische Untersuchung hat gezeigt, dass die meisten Goldpartikel in den ersten Abschnitten bei “Golden Hill” gröber als 30 Mikrometer sind, im Allgemeinen eine gleichmäßige bis ovale Form haben und die dominante Position an Kristallgrenzen und Brüchen auf eine robuste und vollständige Freisetzung schließen lässt. Eine Reihe von sehr feinen Goldkörnern wurde innerhalb von Pyrit und Arsenopyrit festgestellt, doch insgesamt macht diese Komponente nur einen geringen Teil des gesamten Goldgehalts aus. Abbildung 5: Grobes natives Gold in Brüchen und an Pyrit-Quarz-Grenzflächen. Aus einem Abschnitt (108 - 109 m), in dem 16,7 g/t Au gefunden wurden. Bohrloch GH0001. Abbildung 6: Flocken aus nativem Gold, die in Pyrit eingekapselt sind. Der größte ist etwa 50 Mikrometer lang und sollte bei der Zerkleinerung freigesetzt werden. Der Skalenbalken ist 100 Mikrometer lang. Mineralogie der Abraumhalden Petrografische Studien in Verbindung mit detaillierten Kernaufzeichnungen bestätigen, dass die Goldmineralisierung bei “Golden Hill” in Quarz-Carbonat-Scherzonen mit im Allgemeinen geringen bis lokal mäßigen Sulfidkomponenten vorkommt. Die vorherrschenden Sulfide sind Pyrit und Arsenopyrit, die sich beide vorzugsweise in Wandgestein des Metasediments bilden. Die wichtigsten Taubgesteinmineralien bestehen aus Quarz-Carbonat-Feldspat und glimmerhaltigen Metasedimenten. Carbonatmineralien sind säureneutralisierend - was in Verbindung mit dem allgemein geringen Sulfidgehalt darauf schließen lässt, dass die Abraumhalden keine bedeutsame Säure erzeugen werden. Dies stimmt mit den Beobachtungen der historischen Abraumhalde überein. Mantaro setzt die petrografische Studie fort, um weitere metallurgische Pilottests durchzuführen, die konzipiert wurden, um die First-Pass-Tests zu verbessern und zu optimieren, die eine Goldgewinnungsrate von 74 % mittels Gravitation ergaben. Der Schwerpunkt weiterer petrologischer und metallurgischer Pilottests wird auf der Feinabstimmung der Zerkleinerung und des Gravitationsflusses liegen, um sicherzustellen, dass kleinere Goldpartikel (< 20 µm), die im Pyrit eingekapselt sind, freigesetzt werden. Obwohl diese feine Goldkomponente nur einen relativ kleinen Prozentsatz des gesamten Goldvorkommens ausmacht, ist Mantaro zuversichtlich, dass die Gravitationsgewinnung weiter optimiert werden kann. Dr. Chris Wilson sagte außerdem: “Abgesehen von der Feststellung, dass die Goldabschnitte des ersten Bohrprogramms primär oder hypogen sind und nicht mit einer supergenen Anreicherung in Zusammenhang stehen, hat die Petrologie auch bestätigt, dass das native Gold free-milling und nicht refraktär ist. Die Goldkorngröße und -morphologie sowie das häufige Vorkommen von nativem Gold an Kristallgrenzen und entlang von Brüchen in Taubgesteinsmaterialien entsprechen der Goldgewinnung mittels Gravitation und/oder Cyanidationsflusswegen. Der geringe bis lokal mäßige Sulfidgehalt und das häufige Vorkommen von säureneutralisierenden Carbonatmineralien sind bedeutsame positive Faktoren hinsichtlich der Eigenschaften der Abraumhalde.” Qualifizierter Sachverständiger Dr. Christopher Wilson, Ph.D., FAusIMM (CP), FSEG ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Über Mantaro Precious Metals Corp. Mantaro Precious Metals Corp. ist ein Unternehmen aus British Columbia, das ein diversifiziertes Portfolio von Mineralkonzessionen mit Schwerpunkt Gold und Silber in Bolivien und Peru besitzt. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am fortgeschrittenen orogenen Goldkonzessionsgebiet “Golden Hill”, das sich im wenig erkundeten präkambrischen Schild in Bolivien befindet. In Peru besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Silberkonzessionsgebiet “Santas Gloria” sowie jeweils eine Beteiligung von 100 % an den Konzessionsgebieten “La Purisima”, “Cerro Luque” und “Huaranay”. Disclaimer Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Mantaro Precious Metals Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität der Ersteller beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten“). Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Research angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung. Rechtliche Hinweise Art der Information: Marketingmitteilung Verbreiter: MIC Market Information & Content Publishing GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 107943 und eingetragen in der Liste der der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist. Datum der erstmaligen Erstellung: 30.05.2023 Ersteller der Marketingmitteilung: MIC Market Information & Content Publishing GmbH Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: MIC Market Information & Content Publishing GmbH stellt die Wertpapieranalyse allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die auf Anleger-Research veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen der MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Anlageurteile werden mit größtmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt erkennbar relevanten Faktoren erstellt. Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten Die MIC Market Information & Content Publishing GmbH erhält von der Mantaro Precious Metals Corp. für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Anleger-Research und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden von Mantaro Precious Metals Corp. bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Analyse beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch die Emittentin kann die Unabhängigkeit der Analyse nicht sichergestellt werden. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Anleger-Research bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Anleger-Research, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien der Mantaro Precious Metals Corp., welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Anleger-Research handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Anleger-Research noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs/Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat Anleger-Research auch keinen Einfluss. Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind verpflichtet, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Ersteller der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Ersteller, besitzen/halten weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des/der Ersteller/s der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass Mantaro Precious Metals Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Research auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Research enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Research nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zu Mantaro Precious Metals Corp. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger-Research verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service von Anleger-Research darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Anleger-Research abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Research keine Haftung übernimmt. Anleger-Research behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Anleger-Research bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Research schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Die auf den Webseiten von Anleger-Research veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von Dritten oder den jeweiligen Unternehmen beauftragt und bezahlt. Aus diesem Grund sind die Analysen keine unabhängigen Researchstudien. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie der Mantaro Precious Metals Corp. ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient Mantaro Precious Metals Corp. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der Mantaro Precious Metals Corp. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Einschätzung Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen. Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten. Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält. Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.