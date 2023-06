GNW-Adhoc: Jitterbit demokratisiert die integrierte Entwicklung von Enterprise-Apps mit den neuesten Weiterentwicklungen der Vinyl-Plattform

^ALAMEDA, Kalifornien, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit (https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_cam paign=PR), ein weltweit führendes Unternehmen, das die Transformation durch Automatisierung unterstützt, kündigte heute die neueste Version von Vinyl (https://www.jitterbit.com/product/vinyl/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Re ferral&utm_campaign=PR) an, einer branchenführenden Plattform für die Entwicklung von Low-Code-Anwendungen, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen. Vinyl ermöglicht sowohl Entwicklern als auch Privatanwendern, leistungsstarke, durchgängige Enterprise-Anwendungen mit ausgefeilter Logik, Workflows, Sicherheit und Integration zu erstellen - ganz ohne Code. Vinyl wurde für große Unternehmen entwickelt, um komplexe Geschäftsprobleme in großem Umfang zu lösen, und versetzt jedes Unternehmen in die Lage, vollständig integrierte, bidirektionale Anwendungen innerhalb von Wochen, nicht Monaten, zu erstellen. In der neuesten Vinyl-Version werden mehrere innovative Funktionen eingeführt, die die Entwicklung von Enterprise-Anwendungen beschleunigen und das Erstellen und Hinzufügen von Elementen bei der App-Entwicklung vereinfachen: * Updates am Live Designer -Editor, um eine interaktive Umgebung zu schaffen, in der die Benutzer die Seiten im Handumdrehen ändern können. Jetzt können Benutzer Seiten schnell bearbeiten, gestalten und Änderungen in Echtzeit sehen, um eine schnelle, iterative Entwicklung zu ermöglichen, sodass Unternehmen agiler werden und schnell auf sich ständig ändernde Geschäftsanforderungen reagieren können. * Erweiterte intelligente Assistenten, um Entwickler-Workflows schneller als je zuvor zu automatisieren. In der neuesten Version wurden Assistenten für Steuerelemente, Tabellen und Seiten eingeführt, um die App-Entwicklung weiter zu beschleunigen und die Zeit bis zum Einsatz in der Produktion zu verkürzen. * Verbesserungen der Sicherheit, um zusätzliche Sicherheitsprotokolldaten bereitzustellen und das Exportieren, Importieren und Validieren von Security Providern zu unterstützen. * Verbesserungen der Infrastruktur und des Hostings, um die für die Installation und den Entwicklungsbeginn benötigte Zeit erheblich zu verkürzen. Außerdem wird die Bereitstellung durch die Unterstützung der automatischen Konfiguration von Vinyl beim Start vereinfacht. ?Vinyl demokratisiert die Anwendungsentwicklung mit seiner intuitiven Entwicklungsumgebung, die für alle Entwicklerpersönlichkeiten geeignet ist", so Charles Nardi, SVP und GM, Vinyl LCAP Business bei Jitterbit. ?Diese Verbesserungen helfen Kunden, die Entwicklung von Enterprise-Apps zuverlässig und sicher zu automatisieren, um das Geschäftswachstum anzukurbeln." Vinyl bietet Unternehmen: * eine vereinfachte, intuitive und optimierte Anwendungsentwicklung * schnelle und dennoch umfassende Anwendungsentwicklung durch die fortschrittliche intelligente Automatisierung und die Workflows von Vinyl * schnelle und einfache Integration neuer Anwendungen in Ihr bestehendes Technologie-Ökosystem ?Vinyl ist eine spannende Lösung ohne Limits für Unternehmen, die ihr Geschäft automatisieren, digital transformieren und skalieren wollen", so Manoj Chaudhary, CTO von Jitterbit. ?Vinyl-Anwender entwickeln im Durchschnitt 10 bis 30 Apps pro Jahr im Vergleich zu nur einer oder zwei Apps bei der herkömmlichen Entwicklung. Die Entwicklung von Enterprise-Apps wird also einfacher und schneller, sodass Unternehmensleiter ihre Bemühungen um die digitale Transformation beschleunigen können." Die neueste Version von Vinyl ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu Vinyl finden Sie unter: https://www.jitterbit.com/product/vinyl/ (https://www.jitterbit.com/product/vinyl/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Re ferral&utm_campaign=PR). Um mehr darüber zu erfahren, wie Jitterbit Unternehmen dabei unterstützt, SaaS-, lokale und Cloud-Anwendungen innerhalb von Tagen statt Monaten zu erstellen und zu verbinden, besuchen Sie bitte www.jitterbit.com (https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_cam paign=PR). Über Jitterbit, Inc. Jitterbit unterstützt die Transformation von Unternehmen mit Low-Code- Unternehmenslösungen für Integration und Anwendungsentwicklung. Jitterbit kombiniert und vereinfacht die Leistung von iPaaS, APIM, EDI und LCAP, um den Wert von lokalen, Cloud-basierten und SaaS-Systemen zu steigern und den Weg in die digitale Welt zu beschleunigen. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Erfahrung und das Fachwissen von Jitterbit, wenn es darum geht, kritische Geschäftsprozesse zu automatisieren und Anwendungen zu entwickeln, die das Unternehmen zukunftssicher machen. Erfahren Sie unter www.jitterbit.com (https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_cam paign=PR), wie Jitterbit eine freundlichere Arbeitsatmosphäre schafft, oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jitterbit/mycompany/?utm_source=GlobeNewswire& utm_medium=Referral&utm_campaign=PR). Kontakt: Jitterbit@bocacommunications.com °