Delticom beschließt Aktienrückkaufprogramm

Der Internet-Reifenhändler Delticom (ISIN: DE0005146807) hat die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Im Zeitraum vom 4. Juli 2023 bis spätestens 31. Dezember 2023 sollen bis zu 100.000 eigene Aktien bis zu einem Gesamtkaufpreis von maximal 200.000,00 Euro über die Börse erworben werden.

Delticom wurde 1999 in Hannover gegründet. Das Unternehmen bietet über rund 350 Online-Shops in 72 Ländern ein Sortiment an Reifenmodellen für Pkw und Motorräder an. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 509 Mio. Euro erzielt und zum Ende des ersten Quartals 2023 waren 171 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de