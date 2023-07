EQS-News: Binect AG: VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2023 – ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE GEBILLIGT, PLANMÄßIGE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM LAUFENDEN JAHR

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Umsatzentwicklung

Binect AG: VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2023 – ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE GEBILLIGT, PLANMÄßIGE GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM LAUFENDEN JAHR



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beschlüsse zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit gefasst

Erstes Halbjahr insgesamt im Plan

AOK Niedersachsen erfolgreich auf die neue Enterprise-Plattform (ONE) migriert Weiterstadt, 03.07.2023. Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Binect AG (ISIN: DE000A3H2135), die am 29. Juni 2023 wie in den vergangenen Jahren virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat nahezu einstimmig entlastet und die ba audit gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 bestellt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der IR-Website der Gesellschaft unter www.binect.com/hauptversammlung/hv-2023 eingesehen werden. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der anschließenden Beantwortung der Aktionärsfragen erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen und stellte diese in den Kontext der allgemeinen Marktgegebenheiten sowie der übergeordneten strategischen Entwicklung. Vom Auftragseingang über Transaktionsvolumen und Umsatz bis zu Ergebnis und Cashflow war Wachstum in 2022 das bestimmende Thema. Die Binect AG konnte dabei mit dem starken Umsatzwachstum erneut unter Beweis stellen, dass der produkt- und vertriebsseitig eingeschlagene Weg der richtige ist. Mit dem weiter gestiegenen Umsatzanteil der strategischen Produkte konnte auch die Abhängigkeit von Großkunden weiter reduziert werden. Mit den Investitionen in den Umbau zur API-basierten Service-Plattform (Binect ONE) und vor allem dem planmäßigen Erreichen der wichtigen Meilensteine wurden zudem große Schritte zur Sicherung des künftigen organischen Wachstums realisiert. Der Umbau steht im laufenden Geschäftsjahr 2023 vor dem Abschluss. Mit der Ende Juni abgeschlossenen Migration des Großkunden AOK Niedersachsen vom bisherigen individuellen Altsystem auf Binect Enterprise und damit auf die neue ONE-Plattform konnte Binect die Leistungsfähigkeit der neuen Softwarebasis demonstrieren. So wurde das System direkt nach der Umstellung von knapp 3.000 Nutzern produktiv genutzt. Bis zum Ende des Jahres soll nach dem Launch des vollständigen Binect Web Clients (Work Desk Web) auch die dahinter liegende neue Binect-API für die Kunden und Partner geöffnet werden (Binect ONE API). Darüber hinaus steht die automatisierte Bereitstellung der Software als SaaS-Lösung in beliebigen Umgebungen im Fokus des zweiten Halbjahres. Auch abseits davon wird die Invest-for-Growth-Strategie mit dem Ziel „Best-in-Class SaaS-Anbieter für das Management von aus- und eingehenden Dokumenten“ im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt. Durch Funktionserweiterungen im Bereich der Output-Software soll die führende Position als OMS-/Hybrid-Mail-Provider gestärkt werden. Gleichzeitig werden die Aktivitäten zur Erschließung neuer Leistungsangebote im Bereich integriertes Input Management und digitale Dokumentenlogistik vorangetrieben. Parallel zur Produkt- und Technologie-Offensive treibt Binect Veränderungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing voran. Für den im aktuellen und künftigen Geschäftsumfeld entscheidenden Direktvertrieb wird eine stärkere Fokussierung auf die Zielbranchen sowie auf komplexere Out-/ Inbound-Anforderungen angestrebt. Gleichzeitig wird mit dem deutlichen Ausbau des Inbound-Marketing ein stärkerer Vermarktungs-Push für die neuen „low-touch“ SaaS-Angebote umgesetzt. Im Rahmen dieser Veränderungen wurde 2023 ein neuer Vertriebsleiter eingestellt und die neue Rolle eines Head of Product geschaffen, um sowohl Produktmanagement als auch Produktmarketing nachhaltig zu stärken. Operativ verläuft das Geschäftsjahr 2023 bislang planmäßig. Nach dem sehr guten Jahresauftakt mit einem Allzeithoch bei Transaktionsvolumen und Umsatz im März, folgte zunächst ein schwächerer Monat April, der Mai war jedoch erneut stark. Wachstumstreiber sind dabei insbesondere die API-Kunden, während das über die E-POSTBUSINESS BOX erzielte Volumen rückläufig war. Etwas abgeschwächt hat sich im zweiten Quartal auch der Auftragseingang. Geopolitische Spannungen, Inflation und Zinsanstieg belasten nach wie vor die Konjunktur und führen in einzelnen Branchen zu einem Projektstau bei der Digitalisierung. Insgesamt bleibt die Unsicherheit somit hoch, aber aus heutiger Sicht liegen Umsatz und Ergebnis voll innerhalb der prognostizierten Ziele. Im Rahmen der Vorlage der Halbjahreszahlen Mitte September wird die Gesellschaft die Gesamtjahresprognose für die Umsatz- und Ertragsentwicklung erneut evaluieren. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfa-che Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend vom Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

03.07.2023

