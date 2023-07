EQS-News: Cherry SE schließt Aktienrückkaufprogramm 2022 erfolgreich ab

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Cherry SE schließt Aktienrückkaufprogramm 2022 erfolgreich ab



Cherry SE schließt Aktienrückkaufprogramm 2022 erfolgreich ab München, 3. Juli 2023 – Am 30. Juni 2023 hat die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] das am 9. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossene Aktienrückkaufprogramm („Aktienrückkaufprogramm 2022“) erfolgreich abgeschlossen. Am 9. Juni 2022 hatte die Gesellschaft bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 2.000.000 eigenen Aktien und einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu max. EUR 25 Mio. aufzulegen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 hat die Gesellschaft im Zeitraum vom 17. Juni 2022 bis einschließlich 30. Juni 2023 insgesamt 1.344.422 Aktien zu einem Durchschnittskurs von ca. EUR 6,90 je Aktie und in einem Gesamtvolumen von rund EUR 9,3 Mio. zurückgekauft. Nachdem die Cherry SE im ersten Quartal 2023 bereits insgesamt 234.138 eigene Aktien zur anteiligen Finanzierung des Erwerbs des schwedischen e-Sports Spezialisten Xtrfy an Dritte übertragen hat, hält die Cherry SE aktuell 1.110.284 eigene Aktien. Dies entspricht etwa 4,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf erfolgte durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse. Detaillierte Informationen zum Aktienrückkauf sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://ir.cherry.de/de/ ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

