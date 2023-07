EQS-News: ParTec AG: ParTec AG mit erfolgreichem Börsengang im Scale-Segment

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Börsengang

ParTec AG: ParTec AG mit erfolgreichem Börsengang im Scale-Segment



03.07.2023 / 09:50 CET/CEST

ParTec AG mit erfolgreichem Börsengang im Scale-Segment Supercomputing und Quantumcomputing an der Frankfurter Wertpapierbörse München, 3. Juli 2023 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), Hersteller und Entwickler innovativer und weltweit führender dynamischer Modularer Supercomputer sowie Quantumcomputer, ist erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet. Die Aktien notieren seit heute im Scale-Segment. Der Eröffnungskurs lag bei 112,50 Euro je Aktie. Insgesamt wurden 8,0 Mio. Namensaktien gelistet, womit die Marktkapitalisierung zum Börsenstart bei 900 Mio. Euro lag. Im Geschäftsjahr 2022 wurde bei einem Umsatz von 36,1 Mio. Euro ein Jahresüberschuss von 11,2 Mio. Euro erzielt. Die ParTec AG verfügt über eine starke Geschäftsbasis in Europa und verwirklicht derzeit Großprojekte u.a. in Luxemburg, Spanien und Italien mit einem Auftragsvolumen im 3-stelligen Millionenbereich. In den wichtigen Industrieregionen der Welt verfügt die ParTec AG über mehr als 150 erteilte und angemeldete Patente. Durch die Fokussierung auf die Entwicklung von dynamischen Modularen Supercomputern und Quantumcomputern sowie die eigene ParaStation Modulo Software für den Betrieb und die Integration beider Systeme zählt die ParTec AG bei der Neugestaltung der Welt des High Performance Computing zu den führenden Gesellschaften. Extrem hohe Rechenleistungen sind ein Schlüssel für Innovationen in Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie. Künstliche Intelligenz ist z.B. nur möglich, wenn Maschinen der Art, wie sie die ParTec AG liefert, zur Verfügung stehen. „Mit unserem Börsengang setzen wir ein deutliches Zeichen im Bereich High Performance Computing und Quantumcomputing", betont Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG. „Investoren sind willkommen, uns zu begleiten, während wir das Potenzial des dynamischen Modularen Supercomputings sowie des Quantumcomputings erschließen. Es sind diese Maschinen, die Künstliche Intelligenz überhaupt erst möglich machen.“ Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Bereitstellung von modernsten Supercomputern und Quantumcomputern sowie begleitender Betriebssoftware. Ihr Angebot umfasst Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs hochentwickelter High Performance Computer (HPC) und Quantumcomputer (QC). Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantumcomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. KONTAKT: Investor Relations Manager edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann partec@edicto.de +496990550551

