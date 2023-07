SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf

SFS erweitert Marktpräsenz in der gewerblichen Bauindustrie in Nordamerika



03.07.2023 / 06:19 CET/CEST



Per 1. Juli 2023 akquirierte die SFS Group das Geschäft mit Befestiger und weiteren Produkten der Connective Systems & Supply, Inc. (CSS). CSS realisierte mit diesem Geschäftsbereich im Jahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitenden einen Umsatz von USD 15 Mio. Die Übernahme ermöglicht SFS die Stärkung des eigenen Handelsnetzwerks in den USA in der stark wachsenden Region um Denver, Colorado. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen



