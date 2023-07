Künstliche Intelligenz: Wann bekommt diese Aktie den nächsten Schub? (Es ist nicht Nvidia!)

Langjährige Anleger wissen, dass die Finanzmärkte pro Jahr ein bis zwei Hypes durchleben. Sei es Elektromobilität, Wasserstoff oder vegane Lebensmittel. Meist dauert es nur wenige Monate bis die Mehrheit der Marktteilnehmer erkennt, dass es noch Jahre dauern wird bis man mit der neuen Technologie tatsächlich Geld verdient.

Wie könnte es anders sein, stellen sämtliche Anwendungen im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz aktuell einen neuen Hype dar. Rechtfertigt dies eine Unternehmensbewertungen wie bei Nvidia mit KGVs (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 117 für das laufende Geschäftsjahr? Darüber kann man streiten. Klar ist, dass viele IT-Unternehmen in den Startlöchern stehen, um in den nächsten Jahren maßgeblich von der künstliche Intelligenz zu profitieren. Das gilt vor allem für nachfolgendes Unternehmen.

Digitalisierung von Prozessen als Geschäftsmodell

Denn aus meiner Sicht ist die Aktie von ServiceNow (WKN: A1JX4P) prädestiniert, um vom KI-Hype zu profitieren. Denn das Geschäftsmodell des US-Tech-Unternehmens besteht in der Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Dabei könnte ServiceNow durch unterschiedliche KI-Anwendungen profitieren, die sich in reduzierten Personalkosten und einem erweiterten Produktportfolio widerspiegeln können. Zum einen könnte das Unternehmen KI-gesteuerte Chatbots implementieren, um Benutzeranfragen zu sammeln und diese über ein intelligentes Routing an die richtigen Teams oder Mitarbeiter leiten.

Zum anderen sammelt ServiceNow aktuell große Mengen an Daten von über 85 % der Fortune 500 Unternehmen. Die künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, diese Daten auszuwerten, zu analysieren und in wertvolle Erkenntnisse umzusetzen. Diese Anwendung würde in einem zusätzlichen Angebot für die Kunden resultieren und eine neue Einkommensquelle für ServiceNow darstellen.

Bewertung im Detail

Qualität hat ihren Preis. Das trifft vor allem auf die Unternehmensbewertung von ServiceNow zu, die sogar jene von Nvidia in den Schatten stellt. Denn aktuell wird das Unternehmen mit einem KGV von 215 für das aktuelle Geschäftsjahr bewertet. Das ist unter anderem der Stabilität des Geschäftsmodells geschuldet. Denn wie bereits erwähnt, sind 85 % der Fortune 500 Unternehmen bereits Kunden des IT-Unternehmens.

Des Weiteren beträgt die Erneuerungsrate aktuell über 98 %. Das trifft vor allem auf langjährige Kunden zu, wonach es für diese von Jahr zu Jahr schwieriger wird, den Anbieter zu wechseln. In diesem Zusammenhang spricht man oftmals von einem Lock-in-Effekt. Was bedeutet dies für die Zukunft? Zum einen sollten die Kosten der Kundenakquirierung langfristig deutlich sinken, da schon annähernd jeder Großkonzern Kunde ist.

Zum anderen sollte man jedoch nicht vergessen, dass dies auch das zukünftige Wachstum von ServiceNow limitieren könnte. Dennoch gehe ich davon aus, dass das Unternehmen eine hohe Preissetzungsmacht hat und an der eigenen Kostenschraube drehen kann, sodass das Unternehmensergebnis langfristig stark ansteigen könnte.

Fazit

Alles in allem bleibt ServiceNow eine langfristige Perle der US-IT-Branche. Nichtsdestotrotz sollte man die Aktie ob der hohen Unternehmensbewertung nicht blind kaufen. Wenngleich ich davon ausgehe, dass die hohe Unternehmensbewertung durch steigende Gewinne in den nächsten Jahren stark sinken wird, gibt es auf dem aktuellen Bewertungsniveau durchaus Rückschlagpotenzial.

Daher nähere ich mich Unternehmen dieser Kategorie gerne über einen langfristig laufenden Sparplan. So ergibt sich im Laufe der Zeit ein attraktiver Durchschnittskurs und das Risiko eines Abverkaufs bei einer einmaligen Anlage wird zu einer Chance.

Der Artikel Künstliche Intelligenz: Wann bekommt diese Aktie den nächsten Schub? (Es ist nicht Nvidia!) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Michael besitzt Aktien von ServiceNow und Nvidia. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nvidia und ServiceNow.

Aktienwelt360 2023