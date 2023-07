LEG Immobilien - Licht am Ende des Tunnels?

Das ist derzeit die entscheidende Frage und die LEG-Aktie sendet aktuell tatsächlich eine Reihe von charttechnischen Entspannungssignalen. Doch der Reihe nach: Nach einem dramatischen Kursverfall in der Größenordnung von fast 100 EUR versucht das Papier auf Basis des Hochs von 2013 (46,38 EUR) eine Stabilisierung. Damit aus letzterer eine Bodenbildung wird, bedarf es eines nachhaltigen Spurts über das Hoch vom April bei 57,06 EUR (siehe Chart). Eine erfolgreiche Trendwende hält im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 10 EUR bereit. Unter dem Strich wäre dieses also ausreichend, um die große Abwärtskurslücke vom März (63,06 EUR zu 67,30 EUR) fast vollständig zu schließen. Die Bedeutung einer möglichen unteren Umkehr wird noch zusätzlich durch den Monatschart untermauert. In der hohen Zeitebene liegt ein sog. Innenstab vor, d. h. die Kursentwicklung im Juni verblieb vollständig innerhalb der Schwankungsbreite vom Mai. Der diskutierte Befreiungsschlag besitzt den zusätzlichen Charme, dass dann auch dieses besondere Kursmuster im Monatsbereich „bullish“ aufgelöst wäre. Mut macht zudem das Kaufsignal sowie die positiven Divergenzen seitens des Wochen-MACD.

LEG Immobilien (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart LEG Immobilien

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

