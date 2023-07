Tagesausblick für 06.07.: DAX schwächelt. Continental und Evotec im Blickpunkt

Anleger agierten zum Handelsauftakt vorsichtig. Schwache Daten zum Dienstleistungssektor in China bestätigten, dass die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiterhin nicht in Fahrt kommt. Darüberhinaus warten Investoren gespannt auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der jüngsten Fed-Sitzung heute Abend. Der schwache Auftakt an der Wall Street brachte im Tagesverlauf keine Unterstützung. So gaben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zwischen 0,7 und 0,9 Prozent ab.

An den Rentenmärkten hat sich die Lage etwas entspannt. Gleichwohl blieben die Blick auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls gerichtet. Neue Erkenntnisse könnten am späten Abend zu größeren Ausschlägen führen. Ein vergleichbares Bild zeigt sich bei den Edelmetallen. Der Silberpreis konnte sich oberhalb von 23 US-Dollar festsetzen. Die Notierungen für Gold, Palladium und Platin schlossen hingegen unverändert. Dies gilt auch für den Ölpreis, der sich in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand bewegte.