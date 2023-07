dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Gerresheimer bestätigt Jahresziele - Aktie dreht ins Plus

DÜSSELDORF - Gerresheimer befindet sich weiterhin auf dem Wachstumskurs. Jedoch konnte der Verpackungshersteller die Dynamik im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) nicht so stark fortsetzen wie noch zu Jahresanfang, wie aus dem am Donnerstag in Düsseldorf vorgelegten Halbjahresbericht hervorgeht. Gemessen an der vom Management bestätigten Prognose für das Gesamtjahr dürften sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr zudem weiter abschwächen. Finanzchef Bernd Metzner gab sich im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX unbeirrt: Gerresheimer sei eine "profitable Wachstumsmaschine". Die Anleger ließen sich im Laufe des Handelstags überzeugen.

IPO/ROUNDUP: Thyssenkrupp Nucera legt Preis auf 20,00 Euro je Aktie fest

ESSEN/DORTMUND - Der Industriekonzern Thyssenkrupp bringt seine Wasserstofftochter Nucera zu 20,00 Euro je Aktie an die Börse. Der finale Angebotspreis entspreche einer Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro, teilte Thyssenkrupp Nucera am Mittwochabend in Dortmund mit. Insgesamt würden knapp 30,3 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilungsoption bei Investoren platziert, die überwiegend aus einer Kapitalerhöhung von Thyssenkrupp Nucera stammen. Dies entspreche einem Börsengang-Volumen von rund 605 Millionen Euro, hieß es. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption-Option betrage der Streubesitz 24 Prozent des Grundkapitals.

ROUNDUP: Softwareanbieter Suse schneidet schwächer ab als befürchtet

LUXEMBURG/NÜRNBERG - Der kriselnde Linux-Softwarespezialist Suse hat im zweiten Geschäftsquartal beim Ergebnis schwächer abgeschnitten als von Experten gedacht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sackte in den drei Monaten bis Ende April um elf Prozent auf 52 Millionen Dollar (48 Mio Euro) ab, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich weitete Suse den Verlust von 13,7 Millionen Dollar auf 31,6 Millionen Dollar aus. Die Ergebnisse fielen schwächer aus als von Analysten zuvor erwartet, die Aktie fiel.

ROUNDUP: Südzucker-Konzern wird dank Zuckergeschäften optimistischer

MANNHEIM - Der Südzucker -Konzern ist mit deutlich profitableren Zuckergeschäften ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der zusätzliche Schub soll sich auch aufs Gesamtjahr positiv auswirken. So blickt das Management nun deutlich optimistischer auf das Ziel für den operativen Gewinn, während der Umsatz wie bereits kommuniziert wachsen dürfte. Für die Südzucker-Aktie ging es am Donnerstagvormittag nach oben.

ROUNDUP: Redcare Pharmacy legt kräftig bei Umsatz zu - Aktie punktet

SEVENUM - Eine größere Bereitschaft zum Bestellen von Medikamenten im Internet hat der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zu einem Umsatzsprung verholfen. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zog an. Zudem profitierte das früher als Shop Apotheke bekannte Unternehmen von einer Übernahme. An der Börse verteuerten sich die Aktien von Redcare Pharmacy am Vormittag auf mehr als 100 Euro und kosteten damit so viel wie seit Juni 2022 nicht mehr.

Finanzkonzern FIS verkauft Mehrheit an Adyen-Konkurrent Worldpay an Fonds

JACKSONVILLE - Der Adyen-Konkurrent Worldpay wechselt den Besitzer. Es sei eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Worldpay unterzeichnet worden, teilte das US-Finanzunternehmen Fidelity National Information Service (FIS) als bisheriger Eigentümer am Donnerstag in Jacksonville mit. Käufer ist ein von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft GTCR verwalteter Fonds. Worldpay werde in dem Deal mit 18,5 Milliarden US-Dollar (17 Mrd Euro) bewertet, wobei davon eine Milliarde abhängig ist von der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Anschließend soll FIS noch 45 Prozent an einem neu geschaffenen, eigenständigen Gemeinschaftsunternehmen halten.

Brenntag gibt Sparten mehr Autonomie

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag geht den nächsten Schritt, seine beiden Sparten Specialties und Essentials unabhängiger aufzustellen. So werde eine neue Führungsstruktur für beide Geschäftsbereiche eingeführt, die 2024 starten soll, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beide Bereiche sollen ein Exekutivkomitee erhalten, mit einem Vorsitzenden an der Spitze. Zudem sollen bestimmte Funktionen, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten von der Konzernebene in die Geschäftsbereiche verlagert werden, hieß es.

Twitter-Kopie von Facebook-Konzern Meta schnell mit zehn Millionen Nutzern

MENLO PARK - Die Twitter-Kopie des Facebook-Konzerns Meta kommt schon nach kurzer Zeit auf mehr als zehn Millionen Nutzer. Die App Threads habe die Marke sieben Stunden nach dem Start geknackt, schrieb Meta-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag. Threads dockt an Metas Foto- und Video-Plattform Instagram an und ist in den USA sowie über 100 weiteren Ländern verfügbar - aber nicht in der Europäischen Union. Der Konzern verweist auf offene Fragen bei der Regulierung.

Weitere Meldungen -Rewe-Chef Souque: Reisepreise dürften vorerst nicht sinken -Koalition will Heizungsgesetz nach Sommerpause beschließen -OLG: Produktwerbung 'klimaneutral' erlaubt mit Hinweis auf Verpackung -Rewe-Chef: Hersteller fordern seltener Preiserhöhungen -Bund muss 243 Millionen Euro Schadenersatz für Pkw-Maut zahlen -OpenAI will an Kontrolle digitaler 'Superintelligenz' arbeiten -2: US-Autokäufer greifen beherzt zu - Volkswagen kann nicht profitieren -Bank of America zieht nach: Dividendenerhöhung angekündigt

