EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy Strategie geht auf: Hochlauf der Elektromobilität mit Ultraschnellladelösungen und starken strategischen Partnern wie amperio, GP JOULE CONNECT und JOLT Energy

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy Strategie geht auf: Hochlauf der Elektromobilität mit Ultraschnellladelösungen und starken strategischen Partnern wie amperio, GP JOULE CONNECT und JOLT Energy



06.07.2023 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ChargeBox und ChargePost beweisen höchste Leistungsfähigkeit im realen Betrieb.

Der Praxiseinsatz zeigt: hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und zusätzliche Geschäftsmodelle überzeugen strategische Partner.

Ultraschnellladen in Innenstädten und abgelegenen Gegenden wird den Hochlauf der Elektromobilität und die Akzeptanz der Mobilitätswende weiter beschleunigen. NÜRTINGEN, Deutschland – 06. Juli 2023 – Die strategischen Partner von ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) setzen die Ultraschnellladesysteme in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten erfolgreich ein. Damit beweisen die CPOs gemeinsam mit ADS-TEC Energy in der realen Anwendung der Systeme das enorme Potenzial der Ultraschnellladelösungen für den Hochlauf der Technologie - und das alles ohne zeitaufwendigen, kostenintensiven Netzausbau. Der Fokus liegt auf Innenstädte und ländliche Gebiete, also genau dort, wo Netzausbau nur begrenzt oder nicht möglich ist, jedoch schnelle Ladelösungen gebraucht werden. Die Erfahrungen mit der einfachen Planung, schnellen Installation und dem zuverlässigen Betrieb der Schnellladesysteme von ADS-TEC Energy und deren Anwendung im Rahmen diverser Geschäftsmodelle durch bisherige strategische Partner des Unternehmens, wie amperio, GP JOULE CONNECT und JOLT Energy im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr 2023 zeichnen ein äußerst positives Bild: ChargeBox und seit Ende vergangenen Jahres auch ChargePost zeigten eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit mit bis zu 320 kW – abgestimmt auf die Ladeperformance der Fahrzeuge mit 400 und 800 Volt Ladetechnik. Das dokumentieren reale Anwendungsbeispiele an sehr unterschiedlichen Orten und mit verschiedenen Nutzungsarten – von kommunalen Anwendungen mit Standorten an öffentlichen Parkplätzen oder vor Einzelhandelshäusern, an Tankstellen, Autohäusern und Autovermietungen sowie künftig unter anderem auch mit Schnellladelösungen für Nutzfahrzeuge. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit spiegelt sich in konkreten Auswertungen einzelner Ladestationen von Kunden wider. Sowohl die Ladegeschwindigkeit pro Ladevorgang als auch der Energiedurchsatz von deutlich mehr als 140 Ladungen pro Woche (rund 6 MWh Energiedurchsatz) übertreffen die bisherigen Erwartungen an die ChargeBox. Und das ohne spürbaren Abfall der Ladeleistung für jeden einzelnen Ladevorgang. Das geht aus einer Nutzungsstudie im Raum Stuttgart hervor, wo an einer ChargeBox auf einer öffentlichen Tankstelle überproportional viele Porsche Taycan mit einer Peak-Ladeleistung von 270 kW laden. Dieser beispielhafte Proof of Concept, der auch für andere Ladestationen anwendbar ist, beflügelt die Kundenanfragen. Die Partner von ADS-TEC Energy ziehen durchweg eine positive Zwischenbilanz. Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, sagt: „Dass unsere Produkte in der realen Anwendung ihre volle Stärke ausspielen können, ist für uns die schönste Rückmeldung. Von unseren erfolgreichen CPO-Partnern wie beispielsweise amperio, GP JOULE CONNECT und JOLT Energy erhalten wir erfreulicherweise äußerst positive Resonanz, was deren weitere Planungen und Geschäftsentwicklung angehen.“ Maurice Neligan, CEO des Charge Point Operators JOLT Energy, ist optimistisch: „Wir bauen unsere Marktführerschaft für ultraschnelles Laden in Städten weiter aus und haben in München nun bereits sieben Ladestationen errichtet. Mit der Markteinführung des neuen MerlinOne Chargers mit digitalen Werbedisplays erschließen wir neue Standorte und haben erstmals einen Bürokomplex in München mit einem JOLT-„Charge Park“ ausgestattet. Das Interesse von Tankstellen, Supermärkten und Immobiliengesellschaften ist gewaltig, wir sehen eine extrem dynamische Marktentwicklung. Das Schnellladen in den Städten wird den Hochlauf der Elektromobilität weiter beschleunigen und zum Schlüssel für das Gelingen der Antriebwende werden.“



Manuel Reich, Geschäftsführer von GP JOULE CONNECT, erklärt: „Spannend ist die Lösung auch, wenn der Netzanschluss zum Ultraschnellladen nicht ausreicht. Denn mit ADS-TEC können wir dieses auch ohne aufwendige Netzanschlussbauten anbieten. Der Einsatz von speichergestützten Ultraschnellladestationen stellt bei sehr vielen unserer Geschäftspartner in unterschiedlichen Anwendungsgebieten ein stark ausbaufähiges Geschäft dar. Sie ermöglichen zusätzliche Revenue- Streams durch selbst erzeugte bidirektionale PV-Energie-Einspeisung, Energiehandel und Werbeeinnahmen." Oliver Kaul, CEO von amperio, sagt: „Wir planen die speicherbasierten Schnellladestationen von ADS-TEC Energy bereits in vielen unserer Projekte ein, sei es bei Mietwagenanbietern, freien Autohäusern oder den Händlerstandorten von OEMs. Nach den starken Rückmeldungen aus dem Markt wollen wir die Zahl der aufgebauten Anlagen im kommenden Jahr mindestens verdoppeln. Die E-Mobilität steht noch immer ganz am Anfang – die flächendeckende Ladeinfrastruktur wird durch die volle Akzeptanz der neuen Technik erreicht werden. Wir sind vorbereitet und schaffen durch die Verbindung mit lokaler Erzeugung oder auch DOOH-Werbung Mehrwerte über das reine Schnelladen hinaus. Das alles ohne Netzausbau, schnell, kostengünstig und leistungsfähig.“ Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme. Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Circle of Excellence" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com

Medienkontakte ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Produktmarketing & Kommunikation press@ads-tec-energy.com Medien - Vereinigte Staaten:



Barb Hagin

Breakaway Communications bhagin@breakawaycom.com +1 408 832 7626

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.