EQS-News: Dritte Übernahme im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe

Dritte Übernahme im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe Dritte Akquisition von Mutares im Jahr 2023

Führender Hersteller von reinen Bio-Molkereiprodukten in Deutschland

Umsatz von ca. EUR 100 Mio. mit zwei Standorten in Deutschland München, 6. Juli 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe und damit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für August 2023 erwartet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dechow, Deutschland, ist in der nordöstlichen Region Deutschlands führend bei der Herstellung von reinen Bio-Molkereiprodukten. Die breite Produktpalette umfasst Bio-Milch, -Butter, -Joghurt, -Buttermilch und -Käse. Die Gesellschaft erwirtschaftet einen Umsatz von ca. EUR 100 Mio. Die Gläserne Molkerei zeichnet sich durch den Ansatz der Regionalität, Biodiversität und Nachhaltigkeit in ihrer gesamten Wertschöpfungskette aus. Durch die Priorisierung dieser Prinzipien stellt die Gläserne Molkerei die Lieferung von qualitativ hochwertigen Bio-Molkereiprodukten für ihre Kunden sicher, zu denen führende Lebensmitteleinzelhandels- und Fachhandelsketten zählen. Mutares plant das nachhaltige Wachstum der Gläsernen Molkerei mit ihren Kunden zu forcieren. Entscheidend wird dabei neben der Erschließung neuer Vertriebskanäle auch die Diversifikation des Produktportfolios sein, sowie die Kostenstruktur wettbewerbsfähig anzupassen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere dritte Übernahme im Jahr 2023 ankündigen zu können und in der Food-Industrie erstmalig eine Akquisition zu tätigen. Ich bin zuversichtlich, dass die Gläserne Molkerei mit Unterstützung des Mutares Teams das Ertragspotenzial durch Umsatz- und Effizienzsteigerungen voll ausschöpfen kann.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

