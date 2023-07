Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SENEC und Meyer Burger schnüren spezielles „Deutschland-Bundle“



06.07.2023 / 06:40 CET/CEST



Medienmitteilung Thun, 6. Juli 2023 SENEC und Meyer Burger schnüren spezielles „Deutschland-Bundle“ Neues Angebot ab 1. August 2023 in Deutschland erhältlich

Kooperation unterstützt europäische Wertschöpfungskette Der aktuellen Diskussion über die Stärkung des Standorts Europa für die Produktion von Energiewendetechnologien lassen die beiden Cleantech-Unternehmen Meyer Burger Technology AG und SENEC GmbH Taten folgen: Das neue „Deutschland-Bundle“, bestehend aus in Sachsen gefertigten Hochleistungs-Solarmodulen von Meyer Burger sowie dem ebenfalls in Sachsen entwickelten SENEC Heimspeicher, markiert den Start einer besonderen vertrieblichen Zusammenarbeit. Interessierte Eigenheimbesitzer, die ihren Fokus auch auf heimische Wertschöpfungsketten legen, können das Paket ab 1. August 2023 über die Fachpartner von SENEC beziehen. „Bei unseren gemeinsamen Gesprächsrunden haben wir festgestellt, dass wir eine Reihe von Werten und Ansichten im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunftsgestaltung teilen“, sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. „Unser gemeinsames Projekt ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende und stärkt nachhaltig den Standort Deutschland. Für Meyer Burger ist die Zusammenarbeit mit der 100-prozentigen EnBW-Tochter SENEC die erste Kooperation mit einem Systemanbieter.“ „Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit Meyer Burger steht der unternehmerische Wunsch, möglichst viele Schritte der Wertschöpfungsketten in Deutschland bzw. Europa zu realisieren und zu halten“, ergänzt Aurélie Alemany, CEO von SENEC. Bereits ab 2025 sollen laut PV-Strategie der deutschen Bundesregierung jährlich 11 Gigawatt Photovoltaik-Zubau über die Dächer des Landes stattfinden. Dafür würden viele weitere Projekte benötigt, ähnlich dem zwischen Meyer Burger und SENEC, in welchem ertragreiche Heterojunction-Solarmodule mit effizienten Heimspeichern kombiniert werden. Um die Installation von Modulen und Heimspeichern kümmert sich das ebenfalls stark regional verwurzelte Fachpartnernetzwerk von SENEC, das mehr als 1.200 kompetente Handwerksbetriebe jeder Grösse umfasst. „Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios um die Module von Meyer Burger folgen wir einem Wunsch nach Paketangeboten mit regionaler Identität, wonach uns sowohl Fachpartner als auch Endkund*innen immer wieder fragen“, erklärt SENEC CSO Christian Haferkamp. Das „Deutschland-Bundle“ aus Solarmodul und Speicher ist ab 1. August 2023 über die SENEC Fachpartner zu beziehen. In diesem Paket sind nun Meyer Burger Module enthalten – die einzigen europäischen PV-Module, die der Hersteller zu 100 Prozent aus selbst gefertigten Zellen fertigt. Neben modernen Speichersystemen bietet SENEC ein 360-Grad-Komplettangebot für die Energiewende zuhause, das die notwendigen und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten von Photovoltaikanlagen und Speichern über Wallboxen und Wärmepumpen bis hin zum Stromtarif und dem Heim-Energiemanagement-System PowerPilot umfasst. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com



SENEC GmbH

Ingola Metz

Senior PR & Communication Manager

M. +49 151 2218 74 76

i.metz@senec.c om Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Über SENEC www.senec.com Seit 2009 entwickelt die SENEC GmbH in Leipzig intelligente Stromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen. Mit SENEC.360 bietet das Unternehmen ein abgestimmtes Ökosystem zur nachhaltigen Rundum-Eigenversorgung, unter anderem bestehend aus Stromspeicher (SENEC.Home), Solarmodulen (SENEC.Solar), virtuellem Stromkonto (SENEC.Cloud) sowie E-Auto Ladestation (SENEC.Wallbox). Die Marke SENEC zählt inzwischen europaweit zu den führenden Anbietern für innovative Energie- und Speicherlösungen rund um Einfamilienhäuser – mit mehr als 120.000 verkauften Systemen und einem Beratungsnetzwerk von über 1.200 Fachpartnern. Seit 2018 ist die SENEC GmbH eine 100%-ige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 570 Mitarbeiter*innen an den Standorten Leipzig und Köln sowie in Italien und Australien.



Datei: Medienmitteilung Senec pdf



Ende der Medienmitteilungen